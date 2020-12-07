Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 07/12/2020 Share Facebook Twitter WhatsApp Viber Print Email 44 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 07/12/2020 0 Devamını yükle - Advertisement - - Advertisement - 5,978BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,079TakipçilerTakip Et16AbonelerAbone YKP basın açıklamaları Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti YKP'nin açıklamaları YKP - 21/11/2020 0 Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti… YKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, YKP Sekreterya üyesi Alpay Durduran, Murat Kanatlı, Kemal Güçveren ve Hamit Aygün hazır... Devamını Oku Doğal gazlar doğal olduğu yerde kalsın manşet YKP - 17/11/2020 0 Aralık’ta toplanması gerek COP26 salgın hastalık nedeniyle ertelendi. Tüm dünya Paris Antlaşmasını ve ordaki amaçlara ulaşma yolunu konuşmaktadır. YKP Parti Meclisi COP26’ya yönelik tabandan... Devamını Oku YKP eyleme katılım çağrısı yaptı YKP'nin açıklamaları YKP - 15/11/2020 0 Toplantı, gösteri yürüyüşü ve örgütlenme hakkı demokratik ve çoğulcu toplumun temel gereksinimlerindendir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri hürriyeti madde... Devamını Oku İsyanımız kuklacıya YKP'nin açıklamaları YKP - 14/11/2020 0 YKP Sekretaryası Tayyip Erdoğan’ın adaya gelip provokasyon yapmasını kınadı, halkı sokağa davet etti… Açıklama şöyle: Bir süredir daha da görünür oranda TC yetkililerinin Kıbrıslı Türklerin... Devamını Oku