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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

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Uzun lafın kısası
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Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti

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Avrupa Parlamenteri Niyazi Kızılyürek YKP’yi ziyaret etti… YKP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, YKP Sekreterya üyesi Alpay Durduran, Murat Kanatlı, Kemal Güçveren ve Hamit Aygün hazır...
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Doğal gazlar doğal olduğu yerde kalsın

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YKP eyleme katılım çağrısı yaptı

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Toplantı, gösteri yürüyüşü ve örgütlenme hakkı demokratik ve çoğulcu toplumun temel gereksinimlerindendir ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde ifade hürriyeti, toplantı ve gösteri hürriyeti madde...
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Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
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