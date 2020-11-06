Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası, Pazar günü gerçekleşecek seçimlerin ikinci turu için Şubat 2020’deki YKP Parti Meclisi kararı çerçevesi süreci değerlendirip, şu tespitler yapar:
Olağanüstü koşullardan...
YKP Sekretaryası, son siyasal gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Türkiye’yi yönetenler çok uzun zamandır Kıbrıs’ın kuzeyinin idare edilmesine müdahale etmektedirler, 1970’lerde elçilerin bakanlar kurulu toplantılara katıldığı...
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle:
YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle:
YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...