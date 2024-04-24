Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
Uzun lafın kısası
115 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
Devamını Göster
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
240AboneAbone Ol
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:01:56
Video thumbnail
İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 220424
01:00:32
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Andros Karayannis ile seçimleri konuşuyor
56:54
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Yusuf Avcıoğlu ile gündemi yorumluyor
01:02:26

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Kuzey Kıbrısta konuşturulan Annan planı – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası

Dünya ekonomisi nereye gidiyor? – Hayri Kozanoğlu

Hayri Kozanoğlu