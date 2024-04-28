28/04/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 96 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 25/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 24/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et241AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:01:56 İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 22042401:00:32 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Andros Karayannis ile seçimleri konuşuyor56:54 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Yusuf Avcıoğlu ile gündemi yorumluyor01:02:26 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin