E-Mail: ykp@ykp.org.cy

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

tüm karikatürler -->
Uzun lafın kısası
44 kişi tarafından okundu

Diğer karikatürler

Devamını yükle
- Advertisement -
- Advertisement -
5,936BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,049TakipçilerTakip Et
13AbonelerAbone

YKP basın açıklamaları

İstirdat savaş nedenidir, savaşa hayır, yaşasın barış!

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryası'nın 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle yayınladığı açıklama şöyle: Bugün bölgemiz savaş, silahlı çatışma ve yeni askeri müdahalelerin ve işgallerin sürekli...
Devamını Oku

Hukuksuzluğa karşı direniş her yerde

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretaryası mahkemelerde süren davaları değerlendirdi. Açıklama şöyle: YKP dahil birçok örgüt, kurum kuruluş COVID-19 başladığında yasaların uygulanmasını talep etti, UBP-HP hükümeti ise yasadışılığı normalleştirip...
Devamını Oku

Yarınki eyleme katılım çağrısı yaparız

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
Yeni Kıbrıs Partisi, yaptığı açıklama ile güneyde çalışan emekçilerin yarın düzenleyeceği eyleme destek belirtti. Açıklama şöyle: YKP olarak, Kıbrıs bölünemeyecek kadar küçüktür söylemini kurulduğu günden...
Devamını Oku

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
Devamını Oku

Üst yönetim alt yönetim üzerinde tahakküm edebilir

YKP'nin açıklamaları YKP - 0
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Diyalog TV’nin yayınlarının durdurulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle: Şimdiye kadar şemasını da çıkarıp yönetimimizin bir devlet yönetiminden çok az ve aslında...
Devamını Oku
Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy