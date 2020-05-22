YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Diyalog TV’nin yayınlarının durdurulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle:
Şimdiye kadar şemasını da çıkarıp yönetimimizin bir devlet yönetiminden çok az ve aslında...
YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Annan Planı referandum yıldönümünü değerlendirdi. Açıklama şöyle:
ANNAN Planındaki anayasayı onaylama ve Avrupa(lı) Birliğine Üyeliği Kabul oylamasının Referandumunda Kıbrıslı Türkler...