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Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

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YKP basın açıklamaları

Kıbrıslı ancak barışın ve işbirliğinin dünyayı rahata erdireceğin inananlar güç kazanırsa bu sorunlardan kurtulabilir

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran son gelişmeleri değerlendirdi. Açıklama şöyle: Corvid-19 dolayısıyla alınan önlemler ve sonrasındaki gelişmelere sonucu bizde iktidarın hala bir isyanla karşılaşmaması gelen...
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Üst yönetim alt yönetim üzerinde tahakküm edebilir

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Diyalog TV’nin yayınlarının durdurulmasını değerlendirdi. Açıklama şöyle: Şimdiye kadar şemasını da çıkarıp yönetimimizin bir devlet yönetiminden çok az ve aslında...
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Bu yıl 1 Mayıs’ta sokakta değiliz ama döneceğiz!

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Yeni Kıbrıs Partisi Sekretaryasının 1 Mayıs açıklaması şöyle: Bundan 72 yıl önce, 1948’de CMC madenlerinde Kıbrıslı emekçiler birlikte direnmişler, 1 Mayıs’ı birlikte kutlamışlardı… Bundan 62 yıl...
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Hükümet yasalara uymamakta ısrarlı!

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YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Covid-19 konusunda hükümetin yasa dışı hareket ettiğini söyledi. Konu ile ilgili açıklama şöyle: 10 gün önce Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman)...
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“Evet”’imizi lekeleyen zamanın siyasetçilerini bir kez daha kınarız

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YKP Sekretarya üyesi Alpay Durduran Annan Planı referandum yıldönümünü değerlendirdi. Açıklama şöyle: ANNAN Planındaki anayasayı onaylama ve Avrupa(lı) Birliğine Üyeliği Kabul oylamasının Referandumunda Kıbrıslı Türkler...
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Υeni Kıbrıs Partisi / Κόμμα Νέα Κύπρος / New Cyprus Party
Bizimle iletişime geç: ykp@ykp.org.cy