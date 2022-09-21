21/09/2022 .YeniçağUzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 40 kişi tarafından okundu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/09/2022 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 17/09/2022 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,226TakipçilerTakip Et81AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin