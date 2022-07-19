Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 19/07/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmail 52 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,214TakipçilerTakip Et80AboneAbone Ol YKP basın açıklamaları İşgalin ve istilanın yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye döndük 18/07/2022 İşgalin ve istilanın yıldönümünde yüzümüzü savaşa ve milliyetçiliğe değil insana ve sevgiye dönüyoruz 14/07/2022 Günaydın Başsavcılık, günaydın polis teşkilatı! 06/07/2022 YKP, DKB, Alınteri, Devrimci Parti, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin Ortak Deklarasyonu 29/06/2022