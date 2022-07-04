Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 04/07/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmail 31 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 04/07/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 28/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 28/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 28/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 28/06/2022 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,216TakipçilerTakip Et80AboneAbone Ol YKP basın açıklamaları YKP, DKB, Alınteri, Devrimci Parti, Mücadele Birliği Platformu, Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi’nin Ortak Deklarasyonu 29/06/2022 Ankara’nın uyguladığı tüm siyasi, psikolojik ve fiziki şiddet şekillerini reddediyoruz! 28/06/2022 Yeni Güven Artırıcı Önlemler teklifini Türkiye reddetti, bizimkiler “tamam efendim” dedi, şimdi yeni emirleri beklemeye geçtiler 25/06/2022 Kıbrıs’ta yaşanan bu talana karşı “ARTIK YETER!” 23/06/2022