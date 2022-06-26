Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 26/06/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmail 38 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 26/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 26/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 26/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 26/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 24/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 24/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 24/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 24/06/2022 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,205TakipçilerTakip Et78AboneAbone Ol YKP basın açıklamaları Yeni Güven Artırıcı Önlemler teklifini Türkiye reddetti, bizimkiler “tamam efendim” dedi, şimdi yeni emirleri beklemeye geçtiler 25/06/2022 Kıbrıs’ta yaşanan bu talana karşı “ARTIK YETER!” 23/06/2022 Asgari ücret ne olacak? 18/06/2022 Saldırılara karşı en geniş direniş ittifakını kuralım 16/06/2022