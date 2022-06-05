Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 05/06/2022 Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmail 26 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 05/06/2022 0 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,203TakipçilerTakip Et77AboneAbone Ol YKP basın açıklamaları İsyanımız kuklaya ve kuklacıya 22/05/2022 1 Mayıs’ta #sokaktayız! 30/04/2022 Artık talimatla yönetilmek istemiyoruz 29/04/2022 YKP: Yerel seçimler ertelenemez! 28/03/2022