Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 02/02/2022 Share Facebook Twitter WhatsApp Viber Print Email 52 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 02/02/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/01/2022 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 19/01/2022 0 Devamını yükle - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,181TakipçilerTakip Et72AbonelerAbone YKP basın açıklamaları Seçmen mevcut düzene tepkisini sandığa gitmeyerek ortaya koydu 29/01/2022 Tek seçenek; BOYKOT! 21/01/2022 PAZAR GÜNÜ OY MOY YOK! 21/01/2022 Boykot bir başlangıçtır 19/01/2022