Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu tüm karikatürler -->Uzun lafın kısası 29/05/2021 Share Facebook Twitter WhatsApp Viber Print Email 61 kişi tarafından okundu Diğer karikatürler Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 18/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 08/06/2021 0 Uzun lafın kısası Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu YKP - 08/06/2021 0 Devamını yükle - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,124TakipçilerTakip Et51AbonelerAbone YKP basın açıklamaları Titanik batarken buzdağına yokmuş muamelesi yapıp Ankara havası dinleyip her şey yolunda diyenlerin coğrafyasında yaşıyoruz 14/06/2021 1 Mayıs’ta sokakta olmak gerek! 01/05/2021 Kıbrıs’ın kuzeyinde egemenlik kayıtsız şartsız TC’nindir 17/04/2021 Tatar sağlığa zararlıdır 14/01/2021