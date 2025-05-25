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Yüzleş, Özgürleş: Kıbrıs’ın İlericileri Unutulmadı

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YKP haber

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik (DKB), Kıbrıslı halkların ortak geleceği için mücadele eden, 1958 yılında faşist saldırganlık sonucu katledilen ilericileri anmak üzere 24 Mayıs 2025 Cumartesi günü ortak bir etkinlik gerçekleştirdi.

1958 faşist saldırganlığı sırasında barbarca katledilen Dimitris Matsukos, Savvas Menikos, Fazıl Önder, Andreas Sakkas, Ahmet Yahya, Panayotis Stilyanu ve faşizmin karanlığına direnirken can veren tüm ilerici insanlar, “Ortak Vatan, Ortak Mücadele” şiarıyla düzenlenen etkinlikte anıldı.

Etkinlik kapsamında, İnkılâpçı Gazetesi’nin sahibi ve yazı işleri müdürü, ilerici gazeteci Fazıl Önder’in katledildiği 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa sokaklarında yürüyüş düzenlendi. Saat 18.00’de Büyük Han önünde başlayan yürüyüş, Fazıl Önder’in vurulduğu noktada karanfiller bırakılarak ve ardından Üretim Merkezi’nin müzik dinletisiyle sona erdi. Üç örgüt, sadece geçmişi anmakla kalmadı; barış, ortak vatan ve sosyalizm mücadelesini büyütme kararlılığıyla 

işgale karşı ortak mücadeleyi giderek artırmak ve genişletmek için birlikte çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Fazıl Önder, 13 Eylül 1955’te ilk sayısı çıkan ve yalnızca üç ay yaşayabilen İnkılâpçı Gazetesi’nin öncüsüydü. 12 Aralık 1955’te yayımlanan 14. ve son sayısıyla birlikte, dönemin İngiliz Sömürge Yönetimi tarafından Neos Demokratis, Embros ve Aneksartitos gazeteleriyle birlikte susturuldu. Ancak onun sesi, bugün hâlâ ortak mücadelenin çağrısı olarak yükseliyor.

1 Mayıs 1958’de Kıbrıslı emekçilerin ortak eyleminin ardından yükselen faşist terör dalgasında; TMT tetikçileri tarafından Fazıl Önder ve Ahmet Yahya, EOKA tetikçileri tarafından ise Dimitris Matsukos, Savvas Menikos, Andreas Sakkas ve Panayotis Stilyanu katledildi.

Bugün hâlâ Kıbrıslıların ortak yaşamına kasteden zihniyet karşısında, YKP, Sol Hareket ve DKB olarak bir kez daha haykırıyoruz:

“Katiller yargılansın, katleden zihniyet yıkılsın!”

Ortak vatan, ancak ortak örgütlü mücadele ile kurulacaktır.

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