Fazıl Önder’in ölüm yıldönümünde 1958’de katledilen ilericiler için ortak etkinlik

Yeni Kıbrıs Partisi (YKP), Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik (DKB), 1958 faşist saldırganlığı sırasında barbarca katledilen ve ortak vatan için ortak örgütlü mücadelenin sembolleri olan Dimitris Matsukos, Savvas Menikos, Fazıl Önder, Andreas Sakkas, Ahmet Yahya, Panayotis Stilyanu ve daha sonraki yıllarda faşizm tarafından zulme uğrayan tüm diğer ilericileri anmak için ortak etkinlik düzenliyor.

Etkinlik bu saldırılar sırasında katledilen İnkılâpçı Gazetesi’nin sahibi ve yazı işleri müdürü Fazıl Önder’in öldürüldüğü gün olan 24 Mayıs’ta, Önder’in katledildiği yere düzenlenecek bir yürüyüşle gerçekleştirilecek.

İlk sayısı 13 Eylül 1955’te çıkan ancak yayın hayatını sadece üç ay sürdürebilen İnkılâpçı’nın 14’üncü ve son sayısı 12 Aralık 1955 tarihinde basılmıştı. Dönemin İngiliz Yönetimi, İnkilapçı ile birlikte AKEL’in günlük yayın organı Neos Demokratis’i ve solcu Embros ile Aneksartitos gazetelerini kapatmıştı.

1 Mayıs 1958’de Kıbrıslı emekçilerin ortak eyleminden sonra başlayan saldırılarda, Fazıl Önder ve Ahmet Yahya TMT tetikçileri tarafından katledilirken, aynı günlerde Dimitris Matsukos, Savvas Menikos, Andreas Sakkas ve Panayotis Stilyanu ise EOKA tetikçileri tarafından zalimce öldürülmüştü.

YKP, Sol Hareket ve Devrimci Komünist Birlik (DKB) bu yıl, 1958 kurbanları anısına “Katiller Yargılansın, Katledenler Yargılansın” sloganı ile 24 Mayıs Cumartesi günü ortak bir etkinlik düzenleyecek.

Etkinlik kapsamında saat 18:00’de Büyük Han önünde başlayacak yürüyüş, Fazıl Önder’in öldürüldüğü noktaya karanfillerin bırakılmasıyla tamamlanacak.

Etkinliği düzenleyen örgütler tarafından yapılan ortak açıklamada, tüm Kıbrıslılar yürüyüşe davet edildi.