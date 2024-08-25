Yunanistan sağlık sistemi çöküyor – Pavlos Maragos

Rodos Adası’ndan Midilli’ye kadar Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, Yeni Demokrasi hükümet tarafından uygulanan Ulusal Sağlık Sistemi’nin çöküşü nedeniyle sağlık çalışanlarının sınırlarına kadar zorlandığı bir dönemde yoğun eleştiriler ve protestolarla karşı karşıya.

Ancak bakan, bu duruma aldırış etmiyor ve genellikle protestoları azınlıklar ve solcular tarafından düzenlenen eylemler olarak nitelendiriyor. Onun kışkırtıcı yanıtları, sık sık gerilimi daha da artırarak huzursuzluğun büyümesine neden oluyor.

LEROS VE KOS’TA PROTESTOLAR

Bakanın Leros Adası’na yaptığı son ziyarete, protestocular “Sağlık hizmetlerini finanse edin, hastanelerden elinizi çekin” şeklinde sloganlar atarken, bazıları onu “aptal” olarak nitelendirdi ve “Hiç mi utanmıyorsun?” diye sordu.

KOS’TA ÇALIŞANLARLA ÇATIŞMA

Sağlık Bakanı, Kos’ta da şiddetli protestolarla karşılaştı. Söz konusu protestolar Georgiadis’in kışkırtıcı yanıt nedeniyle büyük ilgi gördü. Bakan Georgiadis, günler sonra ise bir jinekoloğun kardiyolog olarak görev yapmak zorunda kaldığı olayla daha da utanç verici bir duruma düştü. Hatırlanacağı üzere, birkaç gün önce akut miyokard enfarktüsü geçiren bir hasta, kırsal bir doktor tarafından Kos Hastanesi’ne götürülmüş ve hastane jinekoloji direktörü ile uzaktaki bir kardiyologdan telefonla talimat almıştı. Hasta, nihayetinde gerekli tıbbi bakımı almak için Girit’e nakledilmişti.

Protestolar sırasında, sağlık emekçileri sendikası başkanı ciddi endişeleri dile getirerek “Biz burada, parçalamış olduğunuz kamu sağlık sistemini desteklemek için bulunuyoruz. Buradaki hiç kimse sizin bugün buradan ayrıldıktan sonra, sizin yarattığınız sorunların çözüleceğine inanmıyor. Durumu biliyorsunuz, ancak bakanlıktan genellikle yanıt bile vermiyorsunuz” sözleriyle yaşanan hayal kırıklığı ve öfkeyi ifade etti.

Bakanın cevabı ise çatışmayı ateşledi. Bakan küçümseyici bir şekilde, “Çerçeveyi değiştirdik ve teşvikleri bıraktık. Bu nedenlerle dört kişiyi işe almaya karar verdik, bu yüzden bağırmayı bırakın. Siz çalışanların başkanısınız; ben seçilmiş bir yetkiliyim. Yunan vatandaşları benim için de oy kullandı. Burada saygıyla konuşacaksınız. Ben de bağırmayı biliyorum, hem de sizden daha iyi. Ben de seçildim” dedi.

Kos Genel Hastanesi, binlerce turist ağırladığı bir dönemde uzman doktorlardan yoksun bırakıldı.

Hastane çalışanları sendikası başkanı Garyfallia Karaniaisiou şunları söyledi:

“Yasadışı programlarla çalışıyoruz, yalnızca dört aylık personelimiz var. Beş yıldır idare etmeye çalışıyoruz ve personel artık dayanamıyor; kalıcı personel almadınız. Nakillere para harcıyorsunuz. Tek bir nakil 3 bin ila 36 bin avroya mal oluyor. Bu parayla kaç doktor ve personel işe alabilirdiniz? İnsanlar ölüyor çünkü ambulans eksikliği nedeniyle hastalar araba römorklarında getiriliyor. Sizin politikalarınız ve bunlardaki boşluklar, insanların doktor bulamaması durumunda açıkça görülüyor. İnsanlar kardiyolog arıyor ama onlara ‘Burada yok, başka bir yerde bul’ diyoruz. Hiçbir doktor ya da sağlık çalışanı bu koşullarda hayata kalamaz. Artık dayanamıyoruz. Böyle devam edemeyeceğiz.”

RODOS’TA BENZER DURUM

Ağustos ayının başında, Adonis Georgiadis, Rodos’u ziyaret ettiğinde, adadaki sağlık hizmetlerinin kötü durumuyla ilgili ciddi endişelerini dile getiren çalışanların sert protestolarıyla karşılaştı. Bu protestolarda “Utan” kelimesi çok kez duyuldu.

SAMOS HASTANESİ MÜDÜRÜNÜN İSTİFASI

Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, pediatri kliniğinin tıbbi personel eksikliği nedeniyle asgari kapasitede çalıştığı iddialarına rağmen, Samos Hastanesi’nin çökmekte olmadığına dair güvence verdi. Hastane müdürünün istifası, hastanedeki tek pediatristin 20 günlük bir vardiya sonrasında iskemik bir olay geçirmesi üzerine geldi.

Sağlık Bakanı, X (eski adıyla Twiter) üzerinden yaptığı uzun bir paylaşımda, hastanedeki personel eksikliklerini doldurmak için atlan adımları ayrıntılı olarak açıkladı. Ayrıca, kendisi ve Sağlık Bakan Yardımcısı Marios Themistocleous’un önümüzdeki günlerde hastaneyi ziyaret etmeyi planladığını duyurdu.

Georgiadis, gerekli tüm adımların atıldığını ve atama yapılacak pozisyonların ilan edildiğini, ancak bunun tıp camiasından ilgi görmediğini iddia et. Neticede, adadaki tek pediatrist ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalarak Atina’daki Tzaneio Hastanesi’nde tedavi altına alındığı için sürekli personel nakilleri yapıldığı.

UZAK BÖLGELERDEKİ HASTANELER ÇÖKÜŞÜN EŞİĞİNDE

Adalardaki hastaneler, ciddi personel sıkıntısı çeken tek yer değil. Adalar ve Xanthi gibi uzak bölgelerdeki çoğu kamu sağlık tesisi, yeterli tıbbi teçhizat ve hemşirelik personelinden yoksun kalmaya devam ediyor. Bu da hem kalıcı sakinler hem de turistler için yetersiz hizmet sağlanmasına neden oluyor.

Her yaz yaşanan personel açıklarının kapatılması sağlanan çözüm, diğer sağlık birimlerinden doktorların hızlı bir şekilde nakledilmesi oluyor. Ancak bu, yalnızca geçici bir çözüm ve Ulusal Sağlık Sistemi’ndeki kronik bozuklukları gidermiyor.