Propaganda oyunları ve Ukrayna – Özkan Yıkıcı

Ben bildim bileli hep ayni kısgaca kaçınılmaz düşme gerçeği ile yaşıyoruz. Özellikle iş siyaset ve probaganda alanı olunca, yalan ve yanıltma kuralları hep düşünülmesi gerektiğini, yaşayarak öğreniyordum. Genelde duyulanı doğru kabullenip bilgilenme davranışı, hep tehlikelerle dolu dolu olmasına bolca tanık olduk. Hele de taraf olma ve kitleleri etkileme olunca, algı kuralları daha bir keskin sirke gibi yerini alır. Nitekim, özellikle sol yükseliş döneminde, birçok yayına hemen “demogoji yapılıyor, burjuva bilgilendirme” deme tahlilile geldiğdik. Gerçekten, tarafsal olma ve siyasal algı kuralı, birçok konuda ya söylememe veya saptırma ile bizi yanıltma teknikleri bolca kulanılmaktadır.

Son dönemde birçok gelişmede yeni bazı teknikler epey sırıtıyor. Siyasal probaganda ile zemin oluşturulurken, öte yanda başka gelişme de gerçekleşiyor. Birkaç örnek verelim: Gazze konusuna bakalım: arada bir ageşkes olasılığı haberi yayılınca, üstelik işin içine Amerikan garnetürü de damıtılınca, beklenti o yöne doğru kayar. Üstelik ateşkes olayında kabul etmemesine karşın, İsrail suçlanmıyhor. Tam aksi, karşıt Hamas odaklanması yapılıyor. Tam da “görüşme başlayacak, ateşkes yakındır” denilirken, birden gerçek İsrail ile yüzümüze vuruluyor. Önemli katliyam haberi arada ateşkesin küleri üzerinden yangın gibi yükselmektedir.

Benzer konu Ukraynada da hep yaşandı. Savaşın nedeni hiç ele alınmaz. Rusya müdahalesi öncesi Ukraynada olanlar pek de söylenmek istenmez. Çoğu kez istenilen gündem öncesi bilgilenme sıfır dereesinde. Hat da siyasi duruşlar da tersdüz. Nitekim, Rusya müdahalesi sonrası olanlar da tersten herkes kendine göre sundu. Öyle ki durum algılarla kalsa, banbaşka gerçeklerle konuşmak zorunda kalacağız.

Sonuçta en basitiyle konu salt Ukrayna işkali denilirken, özde vekalet savaşı, sistemleşen boyutu, batının Ukraynadan Rusyayı kuşatma yıpratma stratejisi pek konu edilmez. Salt anti Rusya çizgisinde kalır.***

Buna benzer birçok örnek var. yukardaki örneklerin algı operasyonları sonucu batıda alışılmamış ama şeytanın dışa vurmasına tanık oluyoruz. Filistin destekçisi olma anti semitizimle özdeşleştirildi. İsrailin faşist saldırıları batılılarca destekten desteğe ödül alıyor. Ukrayna savaşı ise anti Rusya tutumuna çoktan geldi. Öyle ki sanata dek kin ve öfkenin yansıyışlarına acı şekilde tanık olduk. Bir anlamda Filistin ve Ukrayna konuları batıdaki faşizmin nedenli gelişkin kültürel tutumlarını da hayatın devletin dışında sokakta dahi gördük.***

Son günlerde yaşanan Ukrayna hamlesi nedense batıda pek fazla büyütülmedi. Sadece askeri yardıma devam dışında fazla probaganda algısalığına tanık olmadık. Oysa olan, resmen ikinci paylaşım savaşı sonrası, ilk defa Rusya topraklarına giriliyordu. Ukrayna adeta savaşı Rusya topraklarına işkal girişimiyle sıçratı. Kjurst bölgesine girdi. Bu ikinci paylaşım savaşı sonrası, Rusya topraklarına ilk defa giriliyordu. Üstelik, tam da Ukraynada Rusya yeniden lehine hamleler yapıldığı bir zamanda oluyor.

Yukardaki tesbitleri iyi anladıysanız, tam da ona göre uygun bazı gerçekler de araya serpiştirildi. Meerlim, Ukrayna Rusya görüşmeleri için zemin oluşuyordu. Ateşkes en azından yapılma şansı denenecekti. Diakt, Ukrayna savaşı başlangıcında Türkiyede istanbulda böhylesi girişim de oldu. Ukrayna Rusya anlaşacak konuma doğru ilerlerken, birden İngiltere o dönem başbakanı Conson istanbula gelip olayı bozdu. Zelenskiye tam destek deyip, resmen anlaşma yapmasını da dönüştürdü. Bu girişim de başarısız oldu.

Son Ukraynanın Rusya topraklarına girişi ve öncesi anlatılan, başlangıçtaki durumu bana hatırlatıyor. Zaten Ukrayna olayında nedense tıpkı Ortadoğu öteki konular gibi İngiltere nedense pek konu edilmez. Oysa yaşananlar ingilterenin gelişmelerdeki rolü oldukça fazla olduğu, sonradan hep ortaya çıkıyor.

Ukrayna şu anda Rusya topraklarında. İkinci paylaşım savaşı sonrası yaşanan ilktir. Zelenskinin kendi başına kararı verdi haberi doğru olamaz. Hele tüm bağlarını Amerika ve batıya verdiği anda, böylesi tek başına karar alma ne gücü nede iradesi vardır. Ama batı hem konuyu fazla gündem yapmadan, hem de konuyu Ukrayna yetkilileriyle sırlatıp geleceğini tasarlamaya devam ediyor. Ama şaşırtmasın, konu önemlidir. Üstelik batının en moderin silahlarıyla yapılması da bazı anlaşmaları da hatırlatıyor. Bir anlamda her konuda olduğu gibi, batı yine anlaşmalara uymadı. Fakat tehlikeli boyut da var. Nükler santraler. Bazı önceden girişimelr oldu. Ukrayna ve batı probagandada kulansa da sonuçta yanlış olduğu ve girşimi Ukraynanın yaptığı anlaşıldı. Şimdi yine bazen bu santraler konu ediliyor. Doğrusu Ukrayna çekinmeden de yapar. Bu amerikanın özellikle müsaadesinin önemi burada sırıtıyor.

Son bir önemli nokta: Ukrayna savaşı Avrupanın doğusunda oluyor. Avrupa Asya kesişen yerdedir. Buradaki olumsuzluklar Avrupayı mutlaka etkiler. Fakat, stratejinin mimari ve ta doksanlardan Brenziskinin planladığı olay Amerikayı etkilemez. Savaşın etkileri ABD ulaşmaz. Üstelik askeri sanayi de kazanır. Rusya da etkisizleşse, rekabet hegemonyasında da başarı olur. Onun için Amerikan kamuoyu etkilenmediği ve hat da kar sağladığı için umurunda değil. Ama Avrupa resmen her an ateşin çenberindedir. Buda göz ardı edilen önemli olgudur.