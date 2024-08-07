Kıbrıs’ın Kuzey yarısında yaşayan kaç kişi vardır? – Hasan Karlıtaş

Kıbrıs‘ın kuzey yarısında yaşayan kişi sayısı kaçtır?

Bu soru, değişik bakış açıları ile sürekli olarak tartışılmaktadır.

4 Aralık 2011‘de gerçekleştirilen son nüfus sayımına göre KKTC‘nin De-facto nüfusu 294 bin 396 kişi olarak saptanmıştır.

2011’den 2024’e geçen 13 sene içerisinde, her alanda köprünün altından çok sular akmıştır.

Kıbrıs, eski Kıbrıs değildir!

Yeni bir nüfus sayımı, en önemli ihtiyaçlardan biridir. Çünkü nüfus bilinmeden hiçbir gerçekçi ve uygulanabilir planlama yapılamaz. Bazı sorular sorarak, konuyu biraz daha açmak istiyorum.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan, Kıbrıslı Türklerin sayısı kaçtır?

Çalışma izinli olanlar, kaçak durumda olanlar, gelip de dönmeyen kaç kişi vardır?

Ülkemizde, Afrika ve Asya kökenli 100 binin üzerinde kişi olduğu tahmin ediliyor. 100 bin öğrenci sayısı varsayılıyor. İş yaşamında kayıt ve kayıtsızlık vaziyeti nedir?

Turizm, tarım, inşaat ve sanayii alanında yüzde 80’in üzerindeki, yabancı işgücü içerisinde yerel insan sayısı nasıl artırılabilir?

KKTC vatandaşı harici yabancılara satılan emlak oranı nedir?

Kıbrıslı Türklerin genel nüfus içerisindeki oranı nedir?

Ülkede yaşayan nüfusun temel ihtiyaçları nelerdir?

Bu sorular cevapsız kaldığı sürece, sağlık, eğitim, tarım, turizm, belediye hizmetleri ve verimli yönetim sağlanamaz!

Elbette ki, partizanlık ve torpilin olmadığı liyakat sahibi iyi yönetim ilkesi de halkın güven duymasının en önemli anahtarı…

Olimpiyatlar ve bir fotoğrafın düşündürdükleri…

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları, 24 Temmuz-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında Fransa‘da gerçekleştiriliyor.

Buse Savaşkan’dan dolayı Kıbrıslı Türkler olarak, farklı bir aidiyet duygusu, özlem ve heyecanla olimpiyatları takip ettik.

1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti ve onun garantörü Türkiye’nin bayraklarının yan yana olduğu fotoğraf çok konuşuldu…

Her iki ülke uluslararası sportif faaliyetlerde, her alanda sürekli karşılaşıyor. Çünkü BM nezdinde tanınıyor.

Kuzeyde yaşayan biz Kıbrıslı Türkler ise hapsolmuş sıkışık yaşama mahkûm bir umut ışığı arıyoruz.

Buse Savaşkan, sportif anlamda bize bu umudu ve tarifi zor heyecanı yaşattı. Bu fotoğraf çok paylaşıldı…

Çünkü düşündürüyor…

Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, Türkiye‘yi ve KKTC‘yi…

Olduğumuz yeri, belirsizliği ve olmamız gerekeni…

Paris 2024’te Julien Alfred, kadınlar 100 metrede altın madalyanın sahibi olarak ülkesi Saint Lucia‘ya, ilk Olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Saint Lucia Karayipler‘de,170 bin nüfuslu küçük bir ada ülkesi. Adalıların, sevinç gösterileri inanılmazdı.

Bu sevinci, Buse ile yaşadığımız umuda benzettim. Ancak, orada kendi ülkesi ve bayrağı altında yarışan bir sporcunun etkisi vardı.

Bizimkisi ise sevinçli, heyecanlı ama siyasetin yarattığı buruk bir histen ibaretti…

Umuttan umudu kesmeden, mücadele etmeliyiz….