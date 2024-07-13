13/07/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 15 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/07/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/07/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/07/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/07/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/06/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/06/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et261AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:08:35 Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor57:45 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Abdullah Ekinci ile gündemi değerlendiriyor59:31 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor01:10:20 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin