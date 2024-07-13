Fransa Komünist Partisi: Yeni Halk Cephesi ile halkımızın çoğunluğu adına hareket edin

Fransız Komünist Partisi (FKP) sürekli olarak ortaklarına aşağıdaki amaçlara yönelik siyasi çabalarımızı hızlandırma çağrısında bulunur:

Réunion Bölge Konseyi Başkanı Huguette Bello’nun Başbakan olduğu bir hükümet kurmak.

Katkıları sosyal ve demokratik ilerlemenin sağlanmasında belirleyici olacak olan ülkenin aktif güçleri, sendikalar ve derneklerle derhal diyaloğa geçmek; gelecek hafta sendikalar arası bir toplantı yapılmasını önermek”

FKP Ulusal Konseyi Kararı – 12.07.2024

Milletvekili seçimlerinin ertesi günü tarihi bir an yaşıyoruz.

Ülkemiz, Cumhurbaşkanının ve ona destek veren güçlerin politikaları, küreselleşen kapitalizmin krizi ve ülkemize özgü özellikleri nedeniyle benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıyadır. Fransa’daki bu kriz potansiyel olduğu kadar tehlikelerle de dolu.

Fransa için en kötüsünden kaçınıldı.

Ulusal Birlik’in (RN) Meclis’te mutlak çoğunluğa sahip olması senaryosu engellenmiştir. Bu, yurttaşlarımızın güçlü seferberliğinin ve cumhuriyetçi güçlerin, başta Yeni Halk Cephesi olmak üzere, bir RN adayının seçilme riski durumunda en iyi konumdaki aday lehine çekilerek ikinci turda bunu engelleme tercihinin sonucudur.

İlk tur oylamada 10 milyondan fazla oy alan ve ikinci tur sonunda milletvekillerinin neredeyse dörtte birine ulaşan Ulusal Birlik, yine de Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz için çok ciddi bir tehlike olmaya devam ediyor. FKP, tarihine sadık kalarak, aşırı sağın fikirlerine, ırkçı, kimlik temelli ve yabancı düşmanı projesine, Ulusal Birlik’in sosyal sahtekârlığına ve iklim krizinin çevresel bir felaket yaratacağına inanmayışına karşı temel seferberliğe tamamen kendini adamıştır.

Fransız kadın ve erkekler oylarının çeşitliliği ile Yeni Halk Cephesi’ni seçimlerde en üst sıraya taşıdı. Parlamento çoğunluğu olmasa bile bu ilk zafer!

Cumhurbaşkanı tarafından acımasız bir tasfiye seçeneğiyle karşı karşıya kalan bu durum, benzeri görülmemiş bir halk seferberliğinin sonucudur.

Fransızlar, verdikleri oylarla insan onuruna yakışan maaşlar, kaliteli işler, kamu hizmetlerinin yeniden yapılandırılması, günlük yaşamın her alanında korunma ve küresel ısınmaya karşı mücadele konusundaki beklentilerini gösterdiler. Ayrıca, en iğrenç ırkçı söz ve eylemleri meşrulaştırarak, ağırlaştırılmış kemer sıkma politikaları ve ulusal tercih uygulayacak olan aşırı sağın iktidara gelmesine karşı koymak için de kitlesel bir şekilde harekete geçtiler.

FKP, ülkedeki halk seferberliğine tam olarak katılan sendika ve dernek güçlerinin önemli rolü üzerinde ısrar ediyor.

11 Temmuz’daki sendikalar arası deklarasyonu memnuniyetle karşılıyor, içerdiği toplumsal taleplerin duyulması ihtiyacını tamamen paylaşıyor ve bunu başarmak için sosyal demokrasinin belirleyici rolünü onaylıyor. Bu anlamda Yeni Halk Cephesi’nin ücretler, istihdam ve vasıflar konusunda büyük bir sosyal konferans düzenlenmesi önerisini hatırlatıyor.

Yeni Halk Cephesi, 200’e yakın milletvekiliyle kendisini Ulusal Meclis’teki lider koalisyon olarak kabul ettirdi.

Komünist milletvekilleri, şu anda birçok denizaşırı milletvekillerinden oluşan ve bu özgüllüğe bağlı parlamento çalışma kültürüyle, bir parlamento grubu oluşturabiliyorlar.

Milletvekili seçimlerinin sonuçlarından çıkarımlar yaparak Yeni Halk Cephesi’nden bir Başbakan atamak ve böylece Yeni Halk Cephesi hükümetinin kurulmasına izin vermek artık Cumhurbaşkanı’na kalmıştır.

FKP sürekli olarak ortaklarına aşağıdaki amaçlara yönelik siyasi çabalarımızı hızlandırma çağrısında bulunur:

Réunion Bölge Konseyi Başkanı Huguette Bello’nun Başbakan olduğu bir hükümet kurmak.

Katkıları sosyal ve demokratik ilerlemenin sağlanmasında belirleyici olacak olan ülkenin aktif güçleri, sendikalar ve derneklerle derhal diyaloğa geçmek; gelecek hafta sendikalar arası bir toplantı yapılmasını önermek.

FKP tam özerklik içinde hareket edecek ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda Yeni Halk Cephesi’nin dinamiklerinin genişletilmesi ve derinleştirilmesine yönelik öneri ve girişimlerin itici gücü olacaktır.

Halkımızın çoğunluğunun bir araya gelerek Fransa’nın yeni mutlu günlerine ulaşmasını istiyoruz.

Bu yazdan başlayarak emeklilik karşı reformunu yürürlükten kaldırabilir, maaşları ve emekli maaşlarını artırabilir, okullar ve hastaneler gibi kamu hizmetlerini onarmaya ve genişletmeye başlayabiliriz. Bu yazdan itibaren milyonlarca vatandaşımızın hayatını dönüştürebiliriz.

Başarılı olmak, güçlü ve kalıcı bir halk müdahalesini ve tüm sol ve çevreci güçlerin kesiştiği tartışmaları netleştirmeyi, çizgileri değiştirmeye çalışmayı, içerik ve eylemi yakınlaştırmaya çalışmayı gerektirecektir. Paranın başka bir şekilde kullanılması ve şirketlerde ve kurumlarda çalışanlar için yeni müdahale yetkileri yoluyla bir değişim politikasının finanse edilmesine yönelik önerilerimizin anlamı budur.

Bir araya gelişimizi genişletmek, eski sanayi bölgelerinde ya da çevre veya kırsal olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan veya istihdam edilen çalışma dünyası kesimlerinin, desteklediğimiz alternatifte kendilerini tanımalarını sağlamayı içerecektir.

Önümüzdeki dönemin öncelikli mücadelesi, emek güçlerini ve çalışan sınıfları beklentileri temelinde birleştirmek ve yeniden harekete geçirmektir. Güçsüzlük ve cesaret kırıklığı duygusunu ortadan kaldırmak ve böylece aşırı sağın kimlik temelli demagojisini geri püskürtmek istiyoruz.

Ayrıca FKP bugün, ülkenin aktif güçleri, Yeni Halk Cephesi’nin siyasi güçleri, sendikalar ve dernekler ve tüm yurttaşlarımızla yerel ve ulusal tartışmalara olanak tanıyacak bir genel kurul çağrısı yapıyor. Merkezi olmayan bu Genel Meclisler, çalışma, sosyal, feminist ve demokratik cumhuriyet, başlıca çevre ve iklim sorunları ve değişen Avrupa ve dünyada Fransa’nın egemen sesi konularında ülke çapında geniş kapsamlı bir tartışma fırsatı sağlayabilir. Böyle bir tartışma aynı zamanda sosyal hedefler, mali kaynaklar ve bunları gerçekleştirecek güçler arasındaki uyum üzerinde çalışmayı da mümkün kılmalıdır.

FKP şu anda örgütlerini, federasyonlarını, şubelerini ve hücrelerini ülke çapında toplumsal hareketin güçlerine, çalışma ve yaratım dünyasına, gençliğe ve yurttaşlara yönelik mücadele ve tartışma girişimlerinde bulunmaya çağırıyor. 18 Temmuz’da sendikaların düzenleyeceği mitinglerde biz de olacağız.

Paris, 12 Temmuz 2024

Fransız Komünist Partisi

Çeviren: Nezih Kazankaya