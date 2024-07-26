Faşizmden emperyalizme – Özkan Yıkıcı

Biz kavramları unutsakda veya kulanmayarak başka normalleşme kuram eklesek de farketmiyor. Sonuçta kuramlar net. Günümüz Dünyası ise kapitalizmin Emperyalizim aşaması olmaktadır. Önemli devlet biçimleri de faşizimle karşımıza geliyor. Geçen gün adeta sistemin aynasını karşımızda bulduk. İsrail başbakanı Metanyahu Amerikan meclisinde konuştu. Vekiler ayakta onu alkışladılar. Üstelik soykırım açıklamaları vekilerin eleri patlayıncaya kadar alkışlandı. Yaşanan yer sistemin süpre gücü Amerika olurken, konuşturulan lider de aylardır soykırım yapmakta olan İsrail başbakanı.. hem de Amerika seçimlere doğru giderken bu durum yaşandı.

Biz unutuk. İsmi kulanmama derecesine sokulduk. Emperalizmi ve merkez olan ABD ile Ortadoğuda faşist devlet örneği İsrail gerçekleri, kendi adıyla konuşmamaua özen gösteriliuor. Kırkbine varan katliyam, Amerikan meclisinde alkışlandı. Hem de ayakta.. fakat dışarda Amerikan İsrail politikalarını protesto eden gösteriler de olduğunu eklemek gerekir. Fakat, tuhaflık şurda: İsrail soykırım yapıyor. Öyle gizlenerek falan a deyil. Resmen katliyamı yerlebir ederek, çocukları dahi parçalayarak gerçekleştiriyor. Amerika da onay veriyor. Daha kötüsü, Kasım ayındaki seçimlerdeki iki aday da soykırımı açıkça destekliyor. Bir anlamda emperyalizim ve faşizmi, Amerikan meclisinde alkışlarla gördük. Hala Amerikan demokrasisi diyenlerin acaba şöylesine bir düşünme ihdiyacı duyup duymadığını da bilmiyorum

Gazze katliyamı aslında gizlenerek değil, planı açıklayarak ve en moderin teknolojik silahlar kulanılarak, toplu imhayla yapılıyor. Emperyalizmin özü ve devlet seçeneği faşizmi resmen ortak katliyamla tanık olduk. Acı olan, dünyada bu konuda güçlü barış hareketlri, savaşa karşı dirençlerin olmamasıdır. Buna elbet AB ülkelerinin de eklendiğini hemen belirtelim. Emperyalizim ve faşizmin dünyadaki yerini sanırım merkezi Amerikada tanıklaşmak da önemlidir.

Faşist lider çıkıyor, soykırımı savunuyor, Amerikan vekileri de ayakta alkışlıyor. Bundan daha utanç tavır olurmu. Oluyor. Emperyalizmi unutanlar ve faşizme aşırı sağ imgesini koyanlar, kollayca aldatılma derecesinde yerlerini alırlar. Zaten İsrail diktatörlüklerden tutun kapitalis gerçeklerik gelip bizi buluyor. Kimisi hala Amerika durduracak beklentisini konuşuyor. Sanırım meclisteki alkış ve Metanyahu söylemi dünyanın nereye geldiğinin acı kanıtıdır.