Avrupa Sol Partı̇sı̇: En zengin %1’i şımartmak, yoksulları cezalandırmak!

Avrupa Sol Partı̇sı̇ Ursula Von Der Leyen’in yeniden Komisyon Başkanı seçı̇lmesı̇ne tepki̇ gösterdi. Açıklama şöyle:

Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmek istedi.

Ursula Von der Leyen kemer sıkma politikalarının, Avrupa’da yoksulluğun sürdürülmesinin devamcısıdır. Onun Avrupa projesini desteklemiyoruz.

Ursula Von der Leyen zenginlerin temsilcisidir ve onlar için politikaları savunmaktadır. Daha fazla kemer sıkma politikasını ve daha fazla adaletsizliği destekleyemeyiz.

Ursula Von der Leyen’in Filistin’deki savaş ve Avrupa Birliği’nin Gazze’deki katliamı durdurmak için İsrail’e yaptırım uygulama konusundan kaçınması hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Daha fazla savaşı destekleyemeyiz. Gelin hep birlikte sosyal haklara sahip bir barış Avrupası inşa edelim.

Ursula Von der Leyen, geleceğine ilişkin kritik oylamadan bir gün önce aşı şeffaflığı kararını eleştirdi. Gizli anlaşmaları ve şeffaflık eksikliğini destekleyemeyiz. Halk sağlığını ve halkın erişebileceği kamu hizmetlerini savunan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var.

Azınlığın değil çoğunluğun Avrupa’sına ihtiyacımız var. Kamu hizmetlerinin, barınma ve sosyal hakların olduğu bir Avrupa. Yaşayabileceğimiz bir Avrupa. Önümüzdeki beş yıl kemer sıkma politikalarına karşı bir alternatif inşa etmek için bir fırsattır. Sosyal adaleti, insan haklarını, kamu hizmetlerini, barışı, feminizmi ve çevreyi savunmak bizi birleştirmesi gereken mücadelelerdir.

https://www.european-left.org/pampering-the-1-punishing-the-poor/

çeviren: Nezih Kazankaya