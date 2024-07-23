Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy

Avrupa Sol Partı̇sı̇: En zengin %1’i şımartmak, yoksulları cezalandırmak!

Yeniçağ podcastını dinleyin

21 kişi tarafından okundu
Avrupa Sol Partisi

Avrupa Sol Partı̇sı̇ Ursula Von Der Leyen’in yeniden Komisyon Başkanı seçı̇lmesı̇ne tepki̇ gösterdi. Açıklama şöyle:

Ursula von der Leyen yeniden Avrupa Komisyonu Başkanı seçilmek istedi.

Ursula Von der Leyen kemer sıkma politikalarının, Avrupa’da yoksulluğun sürdürülmesinin devamcısıdır. Onun Avrupa projesini desteklemiyoruz.

Ursula Von der Leyen zenginlerin temsilcisidir ve onlar için politikaları savunmaktadır. Daha fazla kemer sıkma politikasını ve daha fazla adaletsizliği destekleyemeyiz.

Ursula Von der Leyen’in Filistin’deki savaş ve Avrupa Birliği’nin Gazze’deki katliamı durdurmak için İsrail’e yaptırım uygulama konusundan kaçınması hakkında söyleyecek hiçbir şeyi yoktu. Daha fazla savaşı destekleyemeyiz. Gelin hep birlikte sosyal haklara sahip bir barış Avrupası inşa edelim.

Ursula Von der Leyen, geleceğine ilişkin kritik oylamadan bir gün önce aşı şeffaflığı kararını eleştirdi. Gizli anlaşmaları ve şeffaflık eksikliğini destekleyemeyiz. Halk sağlığını ve halkın erişebileceği kamu hizmetlerini savunan bir Avrupa’ya ihtiyacımız var.

Azınlığın değil çoğunluğun Avrupa’sına ihtiyacımız var. Kamu hizmetlerinin, barınma ve sosyal hakların olduğu bir Avrupa. Yaşayabileceğimiz bir Avrupa. Önümüzdeki beş yıl kemer sıkma politikalarına karşı bir alternatif inşa etmek için bir fırsattır. Sosyal adaleti, insan haklarını, kamu hizmetlerini, barışı, feminizmi ve çevreyi savunmak bizi birleştirmesi gereken mücadelelerdir.

https://www.european-left.org/pampering-the-1-punishing-the-poor/

çeviren: Nezih Kazankaya

Önceki İçerik
(Yarım) yüzyıllık yalnızlık – Engin Solakoğlu
Sonraki İçerik
1974 Darbesinin ve Türkiye’nin istilasının 50. yılında Avrupa Sol Partisi’nin açıklaması
- Advertisement -spot_img
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:08:35
Video thumbnail
Kemal Güçveren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
57:45
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Erten Kasımoğlu
01:02:34
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem'in konuğu Ali Baturay
55:20
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Abdullah Ekinci ile gündemi değerlendiriyor
59:31
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Mehmet Hasgüler ile gündemi değerlendiriyor
01:10:20

Yeniçağ Podcastını dinleyin

- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
261AboneAbone Ol
DİĞER HABERLER

Garantör değil terminatörsün – Şener Elcil

Şener Elcil

KTÖS ve 10’ncu KÖY – Yılmaz Parlan

Yılmaz Parlan

Etik meselesi – Mehveş Beyidoğlu

Mehveş Beyidoğlu

Elli yıldır çözülemeyen sorun – Kamil Tekin Sürek

iktibas