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1974 Darbesinin ve Türkiye’nin istilasının 50. yılında Avrupa Sol Partisi’nin açıklaması

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.Yeniçağ

Avrupa’da 40’tan fazla partiyi temsil eden Avrupa Solu Partisi, BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarında belirttiği şekilde, tek egemenliğin, tek uluslararası kimliğin, tek vatandaşlığın olacağı bir devlette tüm Kıbrıslıların barış içinde bir arada yaşamasını sağlayacak olan ve siyasi eşitliğe sahip iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon temelinde Kıbrıs’ın kurtuluşu ve yeniden birleştirilmesinden yana tutumunu bir kez daha vurgulayan bir açıklama yayınladı.

Avrupa Sol Partisi 1974’te Yunan Cuntası’nın ve EOKA B’nin yaptığı faşist darbeden ve Türkiye’nin istilasından 50 yıl sonra Kıbrıs’ın hâlâ bölünmüş olduğunu ve Kıbrıs halkının insan haklarının bariz bir biçimde ihlal edilmesine devam edildiğini belirterek, Türkiye’nin askeri işgaline son verilmesini talep ederken, aynı zamanda Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs halkının tümünün adanın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için verdiği mücadelede dayanışmasını ifade etti.

Ayrıca Avrupa Sol Partisi Avrupa Birliği’ne Ankara hükümetini sorumluluklarını üstlenmeye zorlama çağrısında bulundu ve AB’yi Kıbrıs sorununun çözümünü ve adanın yeniden birleşmesini sadece sözlerle değil girişimlerle de teşvik etmeye çağırdı.

https://www.european-left.org/statement-on-50th-anniversary-fascist-coup-detat-in-cyprus/

 

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