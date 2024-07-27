Algı operasyonlarıyla kaybettirilen bazı gerçekler – Özkan Yıkıcı

Hafıza kaybına kolayca düşmek, yanıltılmanın da kolaylaşmasına hizmet etmektedir. İlgisizlik bilgisizlikle devam etikçe, algı tutsağı olmanız da çok normal hale gelir. Birikim olmama ve ilgisizlikte altı operasyonları oldukça iyi iş görür. Görselikle düşünce oluşturma veya fırsatı kulanma politik duruşlar da algı operasyonlarında iyi rol aldırtır!

Konuyla alakalı birkaç örnekle somutlayalım.

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TC K. Kıbrıs elçisi veya birçok kesimce valilik imgesi konulan Metin Fevzioğlunun günlerdir yeni alanda gövelendirileceği bilgileri havada uçuşuyordu. Bazı kesimler da daha yumuşak ve esnek kulanımla “görevden alınacağı” söylentilerinde kulanılıyordu. Bu koşulda olan gelişmeler ise fırsatçıların yalaka ağına takılıyordu. Özelikle koltuk bekleyenler açısından önemliydi. Sanki Metin beyin burada yaptıklarının sorgular gibi duruş sergileniyordu. “Erdoğana rağmen veya haberi yok” imgeleriyle kendilerince konuları saptırma fırsatçılığına girişiliyordu. Buna CHP lideri de Yirmi Temuz sürecinde ekletildi. Metin Beyin onu karşılamamasını basit bilmezlik çizgileriyle Metin beye sığdırtıp dışişleri bakanına şikakyet yaptı. Halbuki TC yönetim şekli ile Erdoğanın tek adam şahsım duruşunu biraz bilen kesimler, bunun Erdoğana rağmen olamayacağını benden dahal kolay anlamaları gerekiyordu. Ama beklenti ve dokunma sınırları, karşı çıkarmış davrannış ijdiyacı böylesi algı oynuna da zemin hazırlamaktadır.

En som herkesin bildiği gelişme de oldu. Metin beyin Olgunu ve Kutluyu çağırması da algı oynuna ekletildi. Yine kimisi susarken, kimisi de Türkiyenin belki haberinyok diyecek pişkinliği de getirdi. Oysa kendileri dahi Yirmi Temuz törenlerinde adaylıklar için işaret beklendiği konuşmaları ayuka çıkarıldı. Ama dedik ya fırsatla koltuk hesabı yapanlar veya gerçekleri konuşamama korkusu sonucu böylesi algı oyunlarının da prim yapması kaçınılmazdı.

Sonuçta Metin bey ataması Lefkoşadan Praka çıktı. Elbet salt Lefkoşa daraltısıyla bakanlar, konuyu görevden alındı çizgisinde yorumlama ile algıda tutsak olmayı yeylediler. Hat da yapılan bazı davranışları da Türkiyeye rağmene dek indirgediler. Tam da bu sırada Fayiz bey belli ki başbakanlığa dek gelmesine karşın, nasıl okuyamama durumunda olduğunu yeniden kanıtlarcasına açıklama yaptı. Neymiş, Ünal üsteli destekliyormuş”.. hele de sağlanan isdikrar kelimelerine de dayatması, ötleklik teslimiyetin kişileri nenreye taşıyacağının da kanıtı olarak K. Kıbrıs algı tutsaklık belgesine ekledi..

Tabi bu arada bazı koltuk fırsatçıların sanki varoşa veya Türkiyeleştirilen adıyla Maraşın açılmasını da hafıza kaybına da güvenerek Metin Fevzioğluna indirgemeleri de ibretlik ötesi düşünce şeklidir. Fırsat ve yalakanın insanları nereye taşıyacağının örnekleridir.

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Tabi bu arada bi açıklama da hasır altına konuldu: Erdoğanın Yirmi Temuz Küliye açıklaması birçok çevre tarafından sanki olmamış gibide sınır çekildi. Küliyenin siyasal üst amaçlı oluşunun yankısı dar alanda braklıldı. Buda K. Kıbrıstaki muhalif tepki ile teslimiyet koltukçuluk kriterlerinin yeniden yazılımı idi.*** sanılmasın ki salt algı operasyonları gerçeklerden koparma sadece K. Kıbrısta oluyor. Örneğin süstemin en güçlü ülkesi Amerikada da direk yaşanarak orada da oluyor. Baydın çekilmeden ve çekildikten sonra Herisinin konumu bunun en iyi algı oyunudur. Amerikan seçimlerinin son adaylarının en belirgin gerçeği, yönetimde denenmeleridir. Gerçi algı oyunu ile Herisinin başkan yardımcılığı gerçeği şimdiden örtülüyor. Yine hatırlarsak, Baydın çekildiği anda Herisinin silik olduğu ve eski tutumlarıyla umut olamayacağı yorumları yapılıyordu. Fakat, sermayenin anlık seçim destekleme hamlesi ve reklam tutumları birden Herisi adeta gündemde idiyalı noktaya çekti. Tabi siyasi görüşlerden çok kakadın ve kimliksel etnik durumuyla reklamlaştırıldı. İlk kadın aday veya renkli kimliği üzerinden probaganda algısına konuldu. Bir anlamda daha Demokrat parti nefes almadan kendilerine algı operasyonuyla Heris aday enjetkesi yapıldı. Oysa Demokrat parti içinden bazı adaylar konuşuluyordu. Bunun öne alınması için pratikte para yağdırılarak desteklemme fonu güçlendirilirken, reklamlarla da olmuş havasıyla Heris resmen aday kılındı. Zaten başka aday konusunda en basitiyle kaynak bulma gibi önemli seçim finansmanı şimdiden sorun olarak ortaya konuldu. Görülen gerçek, bir gün önce yetersiz denilirken, algı operasyonu ile seraye seçkisi Herisi öne çıkardı. Siyasal farklılıktan son kadın ve renkli kimlikle de algı operasyonuna başlandı. Bu kolay değişim bir anlamda algı operasyonlarının gerçekleri nasıl yerlebir edebileceği sonucunu da kanıtlamaktadır. Bu olay sistemin demokrasinin beşiği denilen Amerikada da olması, genel sistem sorgusunun da anlaşılmasını dayatmaktadır. Ezber kuram kulanma veya algı operasyonlarıyla gerçeklerden nasıl uzaklaştırıldığı da belirgen çizgiyle anlaşılması gerekmektedir.

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K.Kıbrıs gerçeğinde Türkiye açılımının olmazsa olmazı veya sistemi sorgularken en güçlü devleti Amerikanın niteliğinin göz ardı edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Daraltma ve fırsat çıkarlığı hep gerçeklerden algı tutsaklığına giden yoldur. Yukarda güncel yaşanan iki örnek bize algı operasyonlarının hangi koşullarda çok kolay gerçekleştiğini de gösteriyor. Onun için hafıza kayıpları olmayan, algı ile gerçeği ayırma becerisinin önemini de kanıtlamaktadır. Fakat, algı operasyonları birilerini beslediği de kesin. Hele de siyasal faydası da olunca, bunlar ancak siyasi mücadelelerle doğru eksene oturacağının da acil göstergesidir. Aksi taktirde yalan söylemek, tutarsızlık ve fırsat kolamalarla algı operasyonları hep gücün lehine kulanılmaya devam edilecektir.