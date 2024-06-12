Utanmazlığın daniskasından günah çıkarmak! – Özkan Yıkıcı

Son birkaç gündür, dünya kamu oyu resmen paradoks seyredip dinliyor. Bir yanda katliyamın soykırım dereceinin aşıldığı, öte tarafda ise bunu tyapan süper güç Amerikanın Güvenlik konseyinden ateşkes önerssinin geçmesi. Doğrusu hem utanmazlık hem de günah çıkarma saydamlaşmasının acı gerçeği ile karşılaşmaktayız. Olayın birkaç özetiyle konuya başlayalım.

Önce Baydın sanki dünyada herkesin bildiği tutumun yokmuşçasına bir açıklama yapar. Gazze için ateşkes önerisi yapar. Üstüne, bunun İsrail savaş kabinesinin de öe risi olduğunu vurgulamaktan da geri kalmıyor. Oysa, israilin soykırım girişimine direk askeri destek dışında bizat askri danışmanlardan, yardım etme kılığındaki ajanlarına dek katılımcı olduğu bizat kendi yayınlarınca açıklanıyordu. Filistin için direnen öğrenciler ünüversitelerde dirençlerle açıklıyorlardı.

Sanki onca gerçek yokmuşçasına dünya kamuoyu Baydının ateşkes önerisini savunup övüyordu. Tahmi ni hava durunu gibi yorumlar yapılıyordu. Ama İsrail yıkıyordu. Kamplar bonbalanıyordu. Nitekim peşpeşe iki Filistin mülteci kanpı nerede ise yerlebir edildi. Birinde yüze yakın ötekisinde yüzlerce insan öldürüldü. Batılı medya ise hemen “kurtarılan dört rehineyi” açıklayıp İsrail operasyonunun başarılı olduğu mesajlarını peşpeşe veriyordu. Amerikan yetkilieri de hemen buna bağlı olarak “kendi istihbarat yardınlarıyla gerçekleşti” ifadesini ekliyorlardı. Öylesi katliyam olduk ki tüm şaşalı demeçleri örtüp darmadağın ediyordu. Dünya kamuoyunun birkısmı israile karşı daha sert sözler vurgular hale geldi. Olayın probagandası tutmadı. Hele dört esirin kurtarılma anındaki idiyalar, adeta konuya tuzbiber gelişini uyarıyordu.

Öyle ki Amerikanın ta baştan kurulan Gazze açıkarlındaki deniz üstü kuşkularını haklı kılıyordu. Yardım görevlisi adına sızan ajanların tesbiti de olaydaki insani kılıfının nasıl kötü uygulanışının da korkutucu karşılaşı halindeydi. Konu tam da ikili yolda giderken, Amerika önerdiği planı Güvenlik Konseyinden geçirmeye girişdi. Rusya çekinmer kalırken, öteki ondört üye onayladı. Ana algı operasyonu yeniden başlıyordu. Metanyahu desteklediğini açıklamazken, bazı İsrail bakanları uygulandığı taktirde hüküemtden çekilecekelrini açıklarken, ısrarla Hamas ne diyecek deniliyordu. Sanki yaratılan algıyla İsrail kabul etmiş havası estiriliyordu.

Hamasın duruşu net idi: ya direk ateşkes ve savaşın bitirilmesi olacak veya önü belli olmayan sınırlı aeşkesi kabul etmeyeceğini belirti. Tabi ki israilin kabul etmeme veya açıklamama yapmamna durumu tartıştırılmazken, hamasın açıklaması adeta manüpüle edilerek istenen kelimelerle alehte kulanım şekle çevrildi. Olay kaygandır ve yarın ne gelişecek net değildir. Net olan İsrail tüm algıların ötesinde yıkmaya devam ediyor. Metanyahu bisikle durduğu anda düşecek kadar net şekilde, savaş bitince gideceğini biliyor. Haması hep abartarak ve öteki yüzle algılarıyla dinlemeye de devam edeceğimiz kesin.

Baydın çok yönlü dans ederek, temel dansın anlamını gizlemeye çalışıyor. Çünkü önümüzdeki aylarda seçim var. bıçak sırtında gidiyor. Filistin tepkisi kendine oy kaybettirme korkusu var. şimdi ayni esinti ingilterede de esmeye başladı. Sanki İngiltere yönetimi israile direk desttek vernemiş gibi ve askeri yardım yapanışcasına başka telden çalmalar başladı. Müslüman azınlık ile bazı demokratik kesimin oyunu avlamaya uğraşıyorlalr. Fakat gerek İngiltere gerek Amerikada filistin destekli öğrenci eylemlere yaptıkkları da ortada. Gazze ise darmadağın artık soykırım çizgisini dahi aştı. Öyle bir aştı ki öncesi uyarılar hep doğru çıktı. Yapılan Gazze denizi açığındaki platforumsan yardım gönderme durumu da ne yazık doğrulandı. Direk sınır kapılarından yardım gönderilme varken, resmen dolanbaçlı ve Amerikan denetimli kurulan limanla yapılma pratiği sonunda bir katliyadmda alınan rol ile adeta yardım canavarınhaline geldi.

Nedense dünya bunları hiç konuşmuyor. Bazı görevini yapan gkazeteciler de olmasa haberimiz olmayacaktır. Filistin katliyamı devamederken, Baydın kendi geleceği için oy avcılığını da düşünerek ateşkes planını sürdü. Daha baştan israili ile ortaklı lafı da şimdilik Metanyahu tarafıdan doğrulanmadı. Ama soykırım sürüyor. Amerikan ve İngiltere cepaneliği israile işliyor. Sonra da ateşkes deniliyor. Kısa zaman önce önerileni veto ederken, Amerikan kamuoyundaki kıpırdanış ile seçim rüzgarı ona kıvrak utanmaz dansını yapmaya yönlendirdi.

Belli ki emperyalist gerçekte mühim gerçeği yaşayacağımız kesin. Onca utanmazlık danistgasına gelirken, sanki günahları çıkarmak isermiş davranışını göreceğimiz günlerden geçiyoruz. Olan hep yakın tarihtenolduğungibi Filistin halkına olacaktır.