Meksikada yeni başkan kadın aday oldu – Özkan Yıkıcı

Hafta sonu Meksikada seçimler gerçekleşti. Başkanlığı kadın aday Seyem Baum kazandı. Böylelikle tarihinde ilk defa Meksika kadın aday tarafından yönetilecek. Mafyalarla mücadele ve noliebral yıkımı engeleme politikalarıyla yeni başkanın yapacakları da merak konusudur. Son iki seçimde gerek Obrador gerek se Baum önceki yeri başkent yöneticisi olmalarıydı. Yine sol aday olmalarına karşın devrim veya direk sistem değişimi savunmamalarıdır. Obrador altı yıl önce kazandığı başkanlığı, şimdi yeni mücadele arkadaşına devredecek. Hem de yüklü sorunlar v atılan bazı adımlarla kazanılan güvenin devam etirme gibi paradoksal zeminde politika Baum yapacaktır.

Hafta sonu Meksikada seçimler yapıldı. Şimdiki başkan Obrador iki kez seçimi çalındıktan sonra, mücadeleye devam edip, daha fazla farkla ikibinonsekizde seçimi aldı. Amacı çoktu. Amerikadan daha bağımsız olma, mafyalarla hoşgörü de artırılarak kitlesel destekle mücadele hyöntemi, asker polis yerine mafya ile yeni kurulan muhafızlarla uygulamaları önemliydi. Genel politikada neoliberal yıkışa karşı tetbirlerle yoksuluğu azaltma ile sağlıktan diyer sosyal politikaları geliştirme oldu. Altı yıl sonra önemli iki aladaki başarıları şimdiki başkanın da kazanmasına yaradı. Yoksuluğu azaltma ile emeklilere yeni haklar vermesi, halk arasında sevilmesine de neden oldu. Bu güven sonucu Seyem Bauma da yaradı. Fakat, burada önemli tehlike, Obrador sonrası olmasıyla, onun gölgesi veya kıyası gibi kurallara da uğrama tehlikesi var. Nitekim, muhalif liberaler hep Obradorun gölgesi probagandasını kulandılar.

Baum, oda Obredar gibi başkent yöneticiliği yaptı. Bazı kadın ağırlıklı başarıları da oldu. İdari bakımdan fazla tecrübesizliği söylenemez. Tabi ki parlemento sayıları da önemlidir. Bir diyer gerçek de muhalefet liderinin de kadın olmasıydı. Erkek aday üçüncü yine bir sol itifak adayı idi.

Meksika, ABD komşusu olmasının da handikaplarını taşıdı. Kolonbiya mafyasının uyuşturucu Amerika yolunun da içine düştü. Mafyalar güçledi. Öyle güçlendi ki tüm çabalara karşın hala etkindirler. Öyle ki seçimlerde dahi birçok cinayet işlendi. Tüm mücadelelere karşın hala başarı net olamadı. Ordu, polis ve siyaset içinde mafya oldukça etkindir. Obradorun denediği taktiklerin ise sonucu hala net alınamadı. Uzlaşma ve eğitimle konuyu uzun vadeye yayarak etkisizleştirme çalabalrına başladı.

Meksika bu özellikleriyle adeta hep sıralamalarda öne çıkarılır. Fakat obrador döneminde en azından yoksulukla mücadelede mesafe alındı. Ama ülke Amerikanın dibinde olması nedeniyle durmadan sınır sorunu da yaşıyor. Amerikaya girmek isteyen birçok kesim, Meksika üzerinden yollar buluyor. Buda mülteci ve mafyaların geçiş alanı kulanımı da olmaktan kurtulamıyor.

Bu koşullarda Meksika yeni dönemde başkanlığını kadın adaya veriyor. Bu ilktir. Etkisi ve olumsuzlukları ilerisi için ülkede önemli görüşler yerleştirecek. Yine de Meksika Latin Amerikadaki Penbe Sosyalizim veya başka isimlerle anılan çizgide devam edeceği kesin. Arjantin kaybıyla acaba sorusuna Meksike hayır diyerek kıtadaki Neolibral ve mayfa mücadeleri için blokun şimdilik daha güçlü olma durumu oluşumu sürüyor. Fakat, başka sorunlarla ve yeni seçimlerle neoliberalizimn önemli labratuvarı Amerika kıtası, yine de incelemeye deyer. Meksika çok karışık yönüyle ve Amerikanın dibinde olma özellikleri sonucu, yapılan seçimler herkesin dikatine gelme oluşjturuluyor. Bakalım yeni Baum dönemi Meksika için nasıl gelecek oluşturacak. Mafyalardan derin neoliberal ekonomik sorunların yanında yetmezmiş gibi Amerika gibi komşunun da olması, mafyadan göç dalgalarına ülke hep evrensel yük taşımak zorunda kalıyor. Hele ABD seçimiyle Meksika aBD sınırı epey konuşulma potansiyeli de taşır. Yeni kadın başkanla Meksika bir ilkle, nasıl deyişim soruları altında yoluna devam ediyor.