Arundhati Roy hakkında – Çağla Elektrikçi

Arundhati Roy, Hintli bir yazar, aktivist ve düşünürdür. Edebiyat alanındaki başarıları ve siyasi görüşleriyle tanınır. Bugün Roy’un politik duruşunu, tutuklanmasını ve eleştirilerini incelememiz gerekiyor.

Arundhati Roy, Hindistan’daki hükümetin politikalarına eleştirel yaklaşır. Hindu milliyetçiliği ve Hindutva ideolojisinin yükselişine karşı çıkar. Sosyal adalet, insan hakları ve çevre konularında aktif olarak çalışır. Roy, cesurca hükümetin yanlış uygulamalarını eleştirir ve halkın sesi olmaya çalışırken tutuklanır.

Roy, Hindistan hükümeti tarafından Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA) kapsamında suçlanmıştır. UAPA, ayrılıkçı nedenleri desteklemekle suçlanan kişilere yönelik kullanılır. Roy, Hindistan’ın “gerçek” kimliğini Hinduizm olarak tanımlayan milliyetçiler tarafından tehdit olarak görülür. İlk başta ihanetle suçlanmıştı, ancak Yüksek Mahkeme 2022’de sömürge dönemi ihanet yasasını askıya aldı. UAPA suçlamaları, zamanaşımını atlatmak için kullanılmıştır.

Suzanna Arundhati Roy, 24 Kasım 1961 doğumlu bir Hint yazardır. En çok bilinen eseri The God of Small Things (1997) adlı romanıdır. Bu kitap, 1997 Booker Ödülü’nü kazanmış ve Hindistan dışında yaşamayan bir Hint yazarının en çok satan kitabı olmuştur. Aynı zamanda insan hakları ve çevre konularında aktif bir siyasi aktivisttir. Roy, Kerala’dan gelen Malayali Jacobite Syrian Christian kadın hakları aktivisti Mary Roy ve Kolkata’dan gelen Bengali Brahmo Samaji çay plantasyonu yöneticisi Rajib Roy’un kızı olarak Shillong, Meghalaya, Hindistan’da doğdu. Brahmin olduğu yönündeki yanlış söylentileri reddetmiştir. İki yaşındayken ebeveynleri boşandı ve annesi ve kardeşiyle Kerala’ya döndü. Bir süre boyunca ailesi Roy’un Tamil Nadu’daki Ooty’deki anne tarafından büyükbabasıyla yaşadı. Beş yaşındayken aile Kerala’ya geri döndü ve annesi bir okul açtı. Roy, Corpus Christi Okulu’nda okuduktan sonra Nilgiris, Tamil Nadu’daki Lawrence Okulu’na gitti. Daha sonra Delhi’deki School of Planning and Architecture’da mimarlık okudu ve burada mimar Gerard da Cunha ile tanıştı. 1978’de evlendiler ve Delhi’de birlikte yaşadılar, ardından Goa’ya taşındılar ve 1982’de ayrıldılar ve boşandılar. Roy, finansal güvenliği 1997’de yayınlanan romanı The God of Small Things’ın başarısıyla elde etti. Roy, ünlü medya kişiliği Prannoy Roy’un kuzenidir ve Hindistan televizyon medya grubu NDTV’nin eski başkanıdır. Şu anda Delhi’de yaşamaktadır.

Roy’un yayıncısı Seven Stories Press, bu durumu “otoriter bir hükümet tarafından siyasi zulümün açık bir örneği” olarak nitelendirdi. Bazıları bu durumu Hindistan’da oylanan faşizm olarak görüyor.

Arundhati Roy, cesur ve etkili bir insan hakları savunucusudur. Siyasi görüşleri ve yazılarıyla dünya çapında tanınır. Onun hikayesi, adalet ve özgürlük mücadelesine ilham vermektedir. Roy sadece binlerce tutuklanan kişiden biri…