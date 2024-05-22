22/05/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 31 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 22/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/05/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et249AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin İsmet Özgüren ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:34 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor58:45 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Ayer Yarkıner ve Ahmet Tuğcu ile gündemi değerlendiriyor01:09:05 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Merve Arkun ile gündemi değerlendiriyor57:42 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin