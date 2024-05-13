13/05/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 63 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 13/05/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 10/05/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et247AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor58:45 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:02:38 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Şener Elcil ile gündemi değerlendiriyor01:12:08 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Kemal Baykallı ile gündemi yorumluyor01:08:02 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin