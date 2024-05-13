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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
58:45
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Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:02:38
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Şener Elcil ile gündemi değerlendiriyor
01:12:08
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Kemal Baykallı ile gündemi yorumluyor
01:08:02

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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