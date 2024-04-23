Yeni bir sığınmacı yolu, İngiltere Ruanda – Özkan Yıkıcı

Pek de ilgi görmüyor. Fakat, uygulanma sonrası emsal olması, konunun ilerde çok tartışıacağı belli. Son kabul edilen İngiltere meclisindeki yasa ile ingiltereden Ruandaya gelen sığınmacıların gönderileceği artık kesin gibi. Birkaç yıldır gelgitlerle süren süreç, kabul edilen yasa ile artık pek engel kalmadığı görülüyor. Kendince amaç, Manç denizini geçip ingiltereye ulaşan sığınmacılar, Ruandaya gönderilecek. Böylelikle İngiltere umudu Ruandaya da genişleyecektir. İlgili yasa artık yeni bir örneklem kuralını uygulamaya ngetirmektedir.

Birkaç yıldır sürüyor. İngiltere ülkeğe gelen ve Manç denizini aşan mültecileri sorun görüyordu. Bundan kurtulmak için de kendince çözüm buldu. Afrika ülkesi Ruandaya göndermek. Sığınmacı karşılığı da Ruandaya para verilecek. Ruanda görünürde bunu kabul etti. Fakat, yaygara ingilterede kopuyordu. Bazı örgütler Ruandadaki koşulları ileri sürüp yasaya karşı çıkıyorlardı. Mücadele yargıda sürdü. Tam da uçak Kigaliye gidecek ken yüksek mahkeme güvensizlikler nedeniyle olayı durdurdu.

Birçok denemeler yapıldı bazı güvenceler gösterildi. Yasaya göre Ruandayangönderilen mülteci ingiltereyendönemiyecek. Hat da daha ileri gidilip, sığınma hakı Rundada müracat edilip orda kalınacaktı. Müracat ret edilmesi ise ordan başka ülkelere gönderilme durumu da oluşacaktır. Böylesi uygulama elbet tepkileri de yoğunlaştırdı. Ama klasik dünya gerçeği de karşımıza hemen geldi: mülteci karşıtı tutumlar siyasal kültürleşmeye dek yaygınlığı yeniden hissedildi. Ayrıca tersinden bakacak olursak, insan hakları ve demokratik örgütlerin de eskisi gibi güçlü olmadıkları da böylesi hem de ingilterenin uygulamasına karşı direnç pek fazla olmuyor. Yargının bazı yasal tutunları da damıtılarak sulandırılıp bitiriliyor.

Nitekim, birkaç yıl süren tartışma sonrası yasa parlementodan geçti. Artık Ruandaya gidecek uçakların gün sayması kalıyor. İngiltere başbakanı Sunak resmen bu konuda övünüyor. Hem ingilterenin önemli bir sorundan kurtulacağını hem de sığınmacılara da başka alan bulunduğunu sıkılmadan belirtiyor. Özellikle Fransa üzerinden Manç denizini botlarla aşıp gelen sığınmacılar ingilterede tepki oluşturdu. Bunun çözümünü de İngiltere tam bir kapitalist öz ile yasalaştırılmaya koydu.

Ruanda mı: gelecek sığınmacı ile alınacak para hesabını yapıyor. Bazı iş çevreleri de emek sömürüsü nedeniyle daha fazla kar hesabında. Özellikle işsizlik alanındaki kesim tedirgin. Kendileri dahi iş bulamazken, yeni sığınmacı gelişiyle daha da işlerin kötüleneceğini belirtiyorlar. Ama para aşkına Ruanda nemalandı. İngiltere yolunderken başka Afrika ülkesi önerisi bir anlamda nerden bakarsanız bakın, sonuçta yeni travmaların oluşacağı kesin. Akılda olması gereken, bu tavrı İngiltere koyuyor. Kıbrıstan dahi oraya gitme eyliminde olan, bizim garantörümüz ingiltereden söz ediyoruz. Ruanda muhalefeti dahi nasıl güvence alındığı sorularını soruyor. Orayagönderilecek insanların yaşamı, ülkedeki güvenlik konumu ve ekonomik gelişmişlik gerçeklerini yanyana koyunca olayın özü ingilterenin göçmenler politikasındaki yeri faşist uygulama olarak karşımıza dikilmektedir.

Kısaca, biz pek ilgilenmedik. Ama ikidebir örnekleştirdiğimiz İngiltere birkaç yıldır bu konuyu parlementodan yargıya tartışarak yaşadı. Sonunda yasa geçti. Şimdi Ruandaya uçacak uçağın taşıyacağı sığınmacılar olacak. Bir daha ingiltereye dönme şansları da yok. Ya Runada veya başka ülkeğe sığınmacı sürgünü. Yeni göç dalgasıın hem de en gelişmiş kapitalist ülkesinin bulduğu yasal çözüm bu. İlgili karar ingilterede alındığına göre, daha uygulanmadan değişik açılarla devamının da geleceği kesin. Şimdiden italya sesleri de yükseldi. Kapitalizmi unutanlar ve ösmürgecilikten emek sömürüsünü hyok sayana İngiltere Ruanda yelpazesi örnek olarak kafalarına kazılması da gerekir. Devamında gneişleme olursa KIbrısı da kapzamayacağını kimse artık söyleyemez.