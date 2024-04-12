12/04/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 70 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 12/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 04/04/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et232AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 08042456:44 Burak Kurtcebe, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor01:06:08 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzel Seylani ile gündemi yorumluyor01:02:50 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Asım Özer ile gündemi yorumluyor01:25:11 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin