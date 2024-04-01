01/04/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 60 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 01/04/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 28/03/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et222AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:04:11 Turgut Durduran ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 25032401:01:14 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Öncel Polili ile gündemi yorumluyor01:09:01 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Feriha Tel ile gündemi yorumluyor01:20:21 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin