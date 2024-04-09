Facebook Instagram Mail Twitter Youtube
Tel: +9 0392 2274 917
E-Posta: ykp@ykp.org.cy
yaklaşımlarÖzkan YıkıcıGerçeklerin kaçınılmaz geleceği - Özkan Yıkıcı
yazarın tüm yazıları:
Özkan Yıkıcı

Gerçeklerin kaçınılmaz geleceği – Özkan Yıkıcı

Yeniçağ podcastını dinleyin

96 kişi tarafından okundu

Tatildeymişim. Ama tatilde olmam, beni gerçeklerden koparamıyor. Hem de tam da arife günün Salı salanışındayken, karşıma kaçınılmaz  gerçeklerin  ta kendisin gelip oturdu.  Türkiye muhalif medyası önemli gerçeği hem de bayram öncesinde kanıtlanan şekliyle açıklıyordu. Kaynak kendisi değil bizat yalanla gerçekleri örtmeye çalışan iktidarın itirafıyla oluyordu. Tekrardan basit gerçek ifadesi anlamı beynimde oluştu. GERÇEKLER MUTLAKA BİRGÜN GELİP KARŞIMIZA ÇIKAR. Nekadar örtülürse ölrtülsün, birgün gelip hem de daha acıtan şekliyle kanıtlanır. Böylesi tarihsel düşüjnce durumu vardır.

Türkiyenin muhalif medyası durmadan tekrarlıyordu. Üstelik örneklere rağmen iktidarın yalanlladığı, daha ileri gidip suçladığı durum artık gizlenemez halini anlatıyordu. Konu yine İsrail. Türkiye durmadan Filistin desteği haykırışı yaparken, öteki bilgi de Türkiyenin isfrail ile hemde birçok önemli alanda ticareti artırdığı kanıtları da dolaşıyordu. Hükümet, kabul etmiyordu. Değişik isimler buluyordu. Filistine yardım deniliyordu. Enazından kendinin en büyükn yalanına dahi onay veren potansiyeline güveniyordu. Buna karşın göstermelik bazı İsrail kökenli madeleri boykot çağırısı da yapıyordu. Kavram fetişizmi kulanılıyyordu. Örneğin, ticari ihracat ile yardımı birbirine karıştırıyor. Filistine yanin olayın olduğu Gazzeye yardım gönderiliyordu. Ama ulaşılamıyordu. Fakat, zaman zamann Filistinli tücar dâhin çıkartılıp Türkiyenin Filistine yardımn yaptığı algısı da yapılıyordu. Yardımlar Filistine uzlaşamazken, İsrail ile ihracatın artığı ise pratikte karşılık buluyordu.

Gidişat ikili olurken, protestolarla İsrail ile olann ilişkilerin ihracat bölümünün durdurulması isteniyordu. Algılarla gerçekler giderek gizlenemez hale geliyordu. Ek olarak Gazze ve özde Filistine dayanışma eylemleri artınca ve eylemlerde ihracatın durdurulması da gelince, devlet kendini gösterdi. Tutuklama ve baskılar uygulandı. İkilem artık gizlenemez hale doğru yoluna çoktan girdi. Bazı gazeteciler aylık rakamlarla israile yapılan ihracatları açıklıyordu. İşin önemi, bu ihracatın önenmli bazı şirketlrin,  hükümet eksenli oluşuydu. Bu tepkisel gidişat ile ortaya saçılan kanıtlara, ek olarak Gazze katliyamları da  da artıyordu. Artık gerçekler kendi gerçeği ile devleti zorluyordu.

Sonuçta dayanılamadı. Gerçekler acıtarak gizletenlerin itirafınba dek geldi. Devlet, İsrail ile olan ihracatın bazı madelerine engel koyacağını belirti. Azaltma veya durdurma ikilemli açıklama oldu. Ama yine de net sonuç yok. Olan, Türkiyenin tüm çabasına karşın sonuçta İsrail ile ticari gerçekleri ve ihracatının kabul edilmesiydi. Düyüm çözülünce de boşalma hızla devam eder. Üstelik baskı yapılan bazı kişilerin geçmişteki Filistin uygulamaları madurları olmsaı da olaya daha da anlam katıyordu.

Elbet bu durum karşılığı da bulacaktı. İsrail karşı hamle yapacağını açıkladı. Türkiyede ise devletin söylediklerinin güvenirliği daha da zarar vermeğe noktasında ilerlemektedir. Çünkü Filistin konusu seçimlerde dahi politikleştirildi. Ama birçok olgu gibi Gazze konusu da iflas ediyordu. Söylenen ve yapılan yine tam tersiydi. TC devletinin adeta başlayan peşpeşe gelen çelişkilerine yeni birtanesi daha ekleniyordu. Hem de kulanılan nidolojikn probaganda siyaseti olması da önemliydi. Gazze probagandasi ve İsrail ihracat ikilemi yakın tarih Türkiye Filistin  gerçeğinin bir tekrarıydı.

Nedemiştik girişte: gerçeklerin kaçıhılmjaz durunudur. Gerçekler birgün gelir kendin gerçekleriyle karşımıza gelir. Gerçekler engelenemez: sadece ertelenir. Son Türkiye İsrail ilişkisindeki  yaşanan, sadece bir tekrarrdır. Fakat kaybedilen yrel nseçimler ven önemli filistin idolojikn aygıt oluşu, birbaşka etki yaptı. Buda K. Kıbrıslılara da ders verecek olaydır. Enazından AKP aşkı ve Annan planı durumunu yeniden gözden geçirmenin önemini dayatıyor. Ayni benzer hikaye o dönemlr de yazıldı. Fakat, hala gerçekler ortaya net çıkarılamadı. Çıkarılamadı çünkü herkes hala hamasisinden yararlanmaktadır.

Kısaca, bir gerçek daha kanıtlandı. Daha doğrusu ortaya çıktı. Türkiye İsrail eksenli oluşu, Filistin idolojikleştirme alanından oluşması, herkese resmi idolojik bakııışlarda sadece söyleneni değil söylenenin yalan olma olasılığını da gözetmesini yeniden hatırlatmaktadır.

Önceki İçerik
Kıbrıs çıkmazı – Mehveş Beyidoğlu
Sonraki İçerik
Türkiye Seçimleri: 22 Yıl Sonra Gelen Mucize? – Yonca Özdemir
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
5,999BeğenenlerBeğen
796TakipçilerTakip Et
1,253TakipçilerTakip Et
232AboneAbone Ol

yazılar

Devamını Göster
"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor 080424
56:44
Video thumbnail
Burak Kurtcebe, Halil Karapaşaoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:06:08
"Gündem" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem in konuğu Ali Kişmir
56:08
Video thumbnail
İsmet Özgüren ile Gündem in konuğu Kazım Denizci
58:49
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzel Seylani ile gündemi yorumluyor
01:02:50
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Asım Özer ile gündemi yorumluyor
01:25:11

Yeniçağ Podcastını dinleyin

DİĞER HABERLER

Atom bombası yerine nükleer santral saldırısı – Özgür Gürbüz

Özgür Gürbüz

Türkiye Seçimleri: 22 Yıl Sonra Gelen Mucize? – Yonca Özdemir

Yonca Özdemir

Kıbrıs çıkmazı – Mehveş Beyidoğlu

Mehveş Beyidoğlu

Tatilde tatil yaparken – Özkan Yıkıcı

Özkan Yıkıcı