Algılar ve gerçeklerle karışık İran gelişmeleri – Özkan Yıkıcı

Son günlerde iran iyice merkeze oturdu. Gerek direk İsrail saldırıları ve karşılığında batı medyasının probaganda operasyonları içiçe girince, iran adeta siyasetin algı merkezine oturtuldu. Öyle bir algı oyunu oluyor ki olaylardan çok iranın nasıl karşılık verecek tahminleriyle probaganda alanı açılma peşinde. İranın davranışlarını sınırlayarak hem israilin istedikleri hem de genel Ortadoğu iran hamlesinin yapılmasının kamauoyu da oluşturuluyor. Kimse gerçekten kaçmasın, hem saldırıyamuğrayan iran, hem ona karşılık vermeme zorlaması da yapan ayni güçlerdir. Bir anlamda İsrail peşinden koşan sistem emperyalist gerçeğinin, probagandaddaki ayna yansıyışını yaşamaktayız.

İran özellikle doksanlardan başlayan bir şer eksen karşıtlıkla hep gündem yapıldı. Doğrusu bazı esrumanları da kulandılar. Sanki tek din devleri iranmış davranışıyla irana karşı probagandada hem tehlikeli hem anti demokratik hem de yayılan iran üçkeninde hamleler yapıldı. Probaganda algılarında da kulanıldı. Örneğin, israilde nükler silah varken kimse gık demezken, sık sık iranın nükler silah yapacağı korkusuyla sünetci korkutmayla sistem irana karşı duruşa çoğu zaman geçirildi.

Şimdi de ayni politikanın başka notadan çalınan eseri kulaklara geliyor: iran ne derecede karşılık verecek. Kimse irana karşı hem de diplomatik konsolosluk saldırısının kınamasını dahi yapmıyor. Ama sorun: iranın vereceği karşılığın sanki direk ilk saldırı algısını medya sayesinde kamuoyuna yutturulmasıdır. Ozaman ABD basını dahi zaman verip saldırı olacağını, ABD başkanı Baydın, israile saldırı olursa, israilin direk yanında yer alacağını açıklıyor. Yetmiyor, Amerika daha irandan ses çıkmazken, AKdenizin doğusuna yine gemilerini gönderdi. Batılı dünya resmen irana karşı karşılık verme hazırlıklarını yüksek frenkanstan duyururken, israilin yaptıklarıı konusunda hala gık demiyor.

Gazle katliyamıyla otuzbeşbin kişi katledilmesi, soykıtım sürgünlüğünü duarsızca geçiştiriliyor. Yine İsrail hem de seçimle seçilip Filistin başbakanı olan İsmail Haneyin üç oğlulnu ve torunlarını arabada katleti. Buda batılın ünlü demokrasi medyası için anlamı yoktur. Hat da öyle bir duyarsız ki ALmanyada filistin lehine yapılan toplantı polis tarafından basılıp şidet kulanıldı. Buda şanlı sosyaldemokrasinin batıda nerelere geldindiğinin acı yaşananıdır.

Bunlar önemsizdir. Son HanYunus yerleşimindeki katlediliş ile yerlebir resim de deyersizdir. İsmail Haneyin otobüsteki çocuklarının füzelenmesinin de ilgi derecesi sıfırdı. Ama yarın Hamas karşılık verince de bizim foncular dahi “Hamasın nedenli terörist örgüt” olduğu haykırılacaktır. Aynen iran için. İranın hep mollalar rejimi ve yayılmacı politikaları sık sık kulanılır. Kimse yapılan önemli anlaşmaları iran değil ABD bozduğu bilgisini hafızadan çoktan sildi. Nede olsa AVD demokrasinin beşiği ve iran gericiliğin simgesi olarak algı oynunda çoktan yerini aldı. Son günlere bakın: dünya kamuoyuna hep iranın hangi dereccede saldırı yapacağı saldırısı haberi dolaşıyor. Batı basını durmadan senaryolar çiziyor. Ama bonbalanacağı veya misilleme yapılacağı söylenen İsrail Gazzede çocuk katliyamına devam ediyor. Lübnanda öldürülen Hizbulah lidrlerine karşılık da Hizbulah israile füzeler yağdırdı. Bunlar önemli değil. Hele israilin başında faşist metanyahu oluşu da ezberi bozamıyor. Metanyahunun sıkılmadan savaşı yayma açıklamasının da önemi hiçeleştirilmeğe çalışılınıyor. Fakat, iran tehlikeli. Yayılmacı. Varsın askeri liderleri veya diplomatik mekanda füze atılsın, önemli değil. Yeter ki İsrail dilediğini yapsın. İsraiale karşı hamle gündemleşince de hemen Amerikan yüce gemileri hemen Akdenize geliyor. Baydın tehtit ederek israile karşı saldırılarda israili destekleyeceğini açıklıyor. Aynen ALmanyadaki Sosyaldemokrat ve Yeşiler kualisyonu da benzerini yapıyor. Onun için iran mollalar rejimidir. Şer eksenindeki devlet olup ta doksanbeşlerden beri tasfiyesi stratejisine konuldu. Ezberci veya hafıza kaybınız olursa bunları hiç görmezsiniz. Ben bildim bileli hat da Soveytler dağılımı sonra Hazar enerji kaynakları projelerinde iran şer ekesene konlulması sonucu dışta brakıldı. Daha ucuz maliyete rağmen, iranın şer eksenleşmesi ve o günlerden günümmüz gelişine dek tasfiyesi konulan iran, şimdi gündemde. Konu irana karşı saldırılar değil. Hat da direk o ezberletilen uluslararası hukuka ters olmasına rağmen ses çıkarılmıyor. Konu, israile karşı yapılacak karşılıktır. Sıkılmadan telkinler de ediliyor: iran misilleme yapacaksa, dereesini iyi düşünsün. Bu hafızada değil direk AKdenize gönderilen yeni Amerikan filolarıyla da tehtit drecesine daha olay anlaşılmadan yapılıyor. Peki israilin yaptıkları? Bu konu hala büyülü. Faşizmin yaşanırlık gerçeği yine İsrail Metanyahusu tarafından tarihe kazılıyor.varsın emperyalizim veya faşizmi yok sayalım. Daha ileri gidip emperyalizmi küreselleştiren kavramla yumuşatıp sanki özü yok edilen hale sokalım: sonuç değişmez. Faşizim faşizimdir ve emperyalist çağın devlet biçimlerinden biridir. Bu karşıtlığın meyveleri ise başta batı Avrupada yükselen faşist partiler veya son ABD seçimlerinde olduğu gibi Baydın ve Trumpla seçenekleşmesidir.

Kısaca, iran yine gündem. Kendine yapılan saldırıları örterek, yeni iran karşıtlık kartıylaoynanmaya başlandı. Askeri güçler artırılır tehtitler yoğunlaşır kamuoyu da taraflı yaratma probagandası cenderesinde günler geçiyor. Yalanların öne çıkıp algılanarak ötekinin zayıf noktaları konularak bir yeni Emperyalist poletik koşulda bulunuyoruz. Dikat edin, aynisini Kırısta biz çok yaşadık. Gizleyip hep karşıtı suçlayarak emperyalist temel hedefleri hep kaçırdık. Sonumuz malum. Şimdi, iran probaganda ağında dolaşanlarla irana karşı hedef nereye dek süreceği de dünya kamuoyunun da tutumunanbağlıdır. İranla ortak davranan bazı devletlerin de olaya girişi, yapılacak hamleleri de etkileme potansiyeli var.

Kısaca, kıvılcımalr çakıyor. Ortadoğu her an yağın yoğunlaşma potansiyeline geldi. Kırılacak çok fay hatı var. nerden başlar, oda net değil. Hegemonya karışımlı coğrafyada başladığı anda nerde durur, oda başka belirsizlik. Bakalım son iran genişleme politiği emperyalist adına neleri kaydedecek.