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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Mehmet Özyücekök ve Murat Kanatlı sahte reçete krizini değerlendiriyor
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
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Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile değerlendirmeler yapıyor
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