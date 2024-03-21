21/03/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 69 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 21/03/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 19/03/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et212AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Mehmet Özyücekök ve Murat Kanatlı sahte reçete krizini değerlendiriyor53:53 Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:02:09 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Aslı Murat ile gündemi yorumluyor01:14:46 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile değerlendirmeler yapıyor55:24 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin