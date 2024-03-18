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Uzun lafın kısası
74 kişi tarafından okundu
.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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"Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
57:45
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Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:02:00
"Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Cem Kapısız ile gündemi yorumluyor
01:00:28
Video thumbnail
Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Didem Eroğlu ile değerlendirmeler yapıyor
01:00:37

"Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin

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