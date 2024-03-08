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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:02:24
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Yılmaz Parlan ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor
01:01:55
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Didem Eroğlu ile değerlendirmeler yapıyor
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Erman Dolmacı ile değerlendirmeler yapıyor
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Uzun lafın kısası

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Uzun lafın kısası

Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu

Uzun lafın kısası