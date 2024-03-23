Moskova konser salonu saldırısı – Özkan Yıkıcı

Cuma ikindini, artık hafta sonu sendromları estiriyordu. Haber dondurma dönemine doğru kayılıyordu. Tam da basitleşen moda girecekken, Moskovadan gelen haber dünyada yankı buldu. Türkiye medyası dahi haberi ilk sıraya koydu. Ama bir farkla, K. Kıbrıs medyası kendi uyku modunda yoluna devam ediyordu.

Moskovada yapılacak rak konserine saldırı yapıldı. Saldırı hem de binlerce insanın konser öncesi olduğu koşullarda gerçekleştirildi. Faciya büyüktü. Ölü rakamı sıralanmaya başlandı. Son tahmin ise yüzeliği geçti. Devamının da geleceği “ağır yaralılar” var ifadesiyle ne yazık alıştırılıyordu. Moskovada saldırı oldu. Tam da Putinin hafta sonu seçimde en yüsek katılımla kazandığı iktidarının beşinci dönemine girdiği dönemde oluhordu. Elbet daha saldırı duyulurken atresler malumdu. Ama gelen bilgilerle resmen birçok olguyula düşünmenin de zorunluluğunu getirdi.

Olayı tekrardan ezber şekilde anlatmayacam. Yapılan açıklamalar veya karşılıklı hamleleri de şimdilik biryana bbrakacam. Moskova gibi yere eğer saldırı oluyorsa, birçok ortaya çıkan olgunun bazen dikate indirgemesi de gerekiyor. Bize alınacak ders ve gelecek uyarıları da taşıyan durumları da gözetme adına bazı ortaya çıkan koşulları kısaca yazacam.*****

Saldırı Rusyada oldu. Rusyanın günümüz yeri amlum. Açık edef olduğu da ortada. Rusyaya karşı stratejilerin de açıkça oynandığı alanlardan geçiyoruz. Bunların bilançosunda olan saldırı elbet Rusyanın zafiyetleri de konuşulacak. Şimdilik bunu da gelecek yeni bilgilerle dehyerlendirmeye brakacam. Ama şurdan başlayacam: saldırıyı IŞİD üstlendi. IŞİD olması dahi kuşkuların alanını genişletiyor. Neden Rusya konusu elet çok yönlü yorumlamaya açık. Ama IŞİD varlığı hemen bazı hatırlatmaları da getiriyor.

Ratyo Mayıs ile TV medyasında prokram yaparken, ortak yapımcı arkadaşım Mustafa Onurer özellikle Suriye ve ırakta ıŞİD vurulan darbeler sonrası hep ilgili soruyla tekrar tekrar bana soruyordu: “IŞİD onca elemanına ne oldu”? ben de her defasında ayni yanıtı veriyordum: “arada gelen bilgilerle şu gelişme oldu: IŞİD militanları başta ABD uçaklarıyla ilgili lyerden alınıp bilinmeyen yöne taşındı” diyordum. Devamıda da şu öngörüyle sürdürüyordum: “yarın IŞİD artık irçok yerde karşımıza gelecek. Bu paramiliter yapıları batı birçok sorunda kulanma potensiyele getirdi: Horasan ayağı şimdiden güncelleşme takıntısına geldi” diye belirtim.

Nitekim tesbitim daa sonra Kuzey Afrika ve Afkanistan iran ekseninde IŞİD eylemleri olarak haber olmaya başladı..

Bir başka konu da geçenlerde başta Timur Soykan ve Fehim Taştekin tarafından anlatılıyordu. Türkiyede bazı şehirlerin adı verilip, orada IŞİD eylemlerinden söz ediliyordu. Orta Asya ve Afkanistandan elemanlar getiriliyor, hazırlanıp başka pasaportlarla ülkelere gönderilip eylemler yapıldığı anlatılıyordu. Örnek de Pakistandaki o dönem Belucistan eylemi gösteriliyordu..

Son anlatığım durum bir anda bana Rusyanın yakaladığını söylediği Tacekistanlı kişilerle beni epey düşündürtü. Saldırıyla alakalı yakalanan ve Ukraynaya gideekken olan dört Tacikistanlı kişinin Türkiye üzerinden gelenleri de olması Soykan Taştekin anlatıları yeniden kafamda canlandı….

Anlatığım iki gelişme olayı gerçekleşen yapıyla alakalı. Başka bir ilgi çekici olan da şu: başta Amerikan yetkililerinin Rusyadaki yurttaşlarına kalabalık yerlerde olmamaları, konserlere gitmemeleri duyuruları oldu. Fakat, anlaşıldı ki Rusya yetkililerine bildirilmedi. IŞİD gerçeği, ülkelerin uyarıları ve Rusyanın konulduğu eksen, üçken bize çok yönlü yorum yapmayı daha baştan yaratıyor. Yine Ukrayna olan savaş ve batının Rusyayı zayıflatma anbargoları da katılınca, nedenleri epey artıran hamleler haline sokuyor. Nedense hala şu soru sorulmuyor: IŞİD hesapta ciahtcı örgüt. Ama son israilin aylardır Müslüman katliyamına dahi bir tek eylem yapmaması sorusu sorulmuyor. IŞİD onca islam katliyamı yapılırken Rusyayı seçerken de seçki kendini ele variyor. Rusya özellikle Çeçenistan ile Orta Asya cumhurieytlerinden giden cihatçıların SUriyede boğulmasını neden istediği sorusuna da yanıt gibidir.

Birçok karışım var. zemin buna uygun. En keskin cihatçı kesim Müslüman dünya ile yakın ilişkisi olan Rusyada sert eylem yapıyor. Adına cihat denip de islam dünyası idolojisini koyarken, nedense Müslüman dünyasına en büyük katliyamı Gazze de yaşatırken, israile karşı hala tek eylemi yok. Suriye konusunda özellikle Güney Suriyede İsrail ve cihatçı ortaklıkları da hala akılda olmasımgerekir. Ama toplamda saldırı Moskovada oluyor. Kaçılacak yer ise Ukrayna. Ukrayna veya ABD nekadar ilgimiz yok deselerde gerçek örtülemez. Ama onların probaganda avunı yakalayacak kitleler de çok. Hedef Rusya ve özellikle tüm çabalara getriletemeyen ekonomi veya Ukraynadaki durumun da katgısı vardır.

Batının iki yüzü ise malum. Çoğu inanın bu saldırıdan denilen üzüntüyü duymadı. Hele Ukrayna ve Amerika hiç. Öyle ya israilin aylardır süren soykırım hareketine nasıl destek veren düşünce ortada.unutmayalım: Rusya müdahalesi öncesi Ukraynada Odesada benzer faşist kesimler sendikacıları otelde yakarken batı bunun haberini dahi yapmadı.

Kısaca Moskova saldırısı daha anlaşılması gereken olgu çok. Şimdiden eğer doğruysa tutuklanan Tacekistanlılar bilgileri birçok ülkenin IŞİD gerçeğini de ortaya seriyor. IŞİD olayında onu yaratanların gereken yerde kulanıp kendi politikalarını da geliştirme esrumanı olduğu hep akılda kalmalıdır. Şimdi kimi kesim çoktan gelecek sorularına da başladı. Önemli gelişmelerle de olaya devam edeceğimiz de kesin. Hele son K. Kıbrısta istenen ve verilen Rus Çeçen IŞİD kişisini de aklınızın bir yerine koyun.