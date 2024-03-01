Gelişmeleri kısaca yorumlarken – Özkan Yikici

Pazar öğlenden Salı sabahına dek laptopu doğrudürüs kulanamadım. Nedeni, Yeni Erenköyde oluşumdur. Diyeceksiniz ki “neden”: çünkü kaldığım tesiste internetler arızalıydı. Daha doğrusu gelip gidiyordu. Onun için takiplerin hep bilgisayar dışında oluyordu. K. Kıbrısın acı gerçeği oluyordu. Hem pahalı hem de kulanama gerçekleri ancak geri braktırılmış ülkelerin tarihinde yaygın yer bulur. Bir de bunu kanıtsayan insanlar gerçeğini de katmadan olamaz elbet. Bu gerçeklerin yanında yine Karpaz hikayelerinde önemli yeni pek bir şey de yok. Bol tarla satma ve yasal veya yasadışı emlakçı kolaçanlığı da devam ediyor. İnsanlar ise Omorfodaki son ortaya serilen STB ünüversite konusuna doğrusu fazla ilgi göstermiyor. Sadece bazısı tanıdık birilerinin nasıl diploma aldığı lakırtılarını yapar gibi haldeydi.

Önemli bir karşılaştığım ve önceden duyduğum, bazı alanlarda da epey zamandır tanıklaştığım tutuma da rasladım. Bazı kurumlara değişik isimlerle istihtam yapılıyor. Koltukçular değil de ismi Vakıflar deniliyor. Özellikle Tapu dayresinde epey zaman arşivleme adıyla bazı memurların alındığı ancak bunları vakıflar denip malum yapının ödediği konusu geçtiydi. Şimdi hem de okulara vakıfların ödediği dil terapisti adıyla istihtam yapıldı. Başka yerlerde de değişik isim altında ama vakıfların ödediği söylenen işe almalar da var. Ama, herkes biliyor ki vakıfların durumu örtme görevi de yapıyor. Öyle ki bazı direk elçilik talebiyle alınıp sonra vakıflar ödeyerek istihtam şekli giderek yayılıyor. Ama, örtü vakıflardır. Makam ses çıkarmaz, ahali ise iş olsun da ne olursa olsunda durmaya devam ediyor. Zaten ayni durumdaki eskiden tapu dayresindeki uygulama sonucu işletilen kişilerin sosyal sigortaları dai yatırılmadığı da malumumdur.****

Böylesi gelişmeler pek konuşulmaz. Bir dönem sayıştay uyardı ama malum bbazı verilenler sonrası onlar da sustu. Fakat hep belirtim ve bbelirtecem: gerçekler keskindir. Örtüldükçe bilenirler. Birgün gelir şu veya bu şekilde ortaya çıkıp, kesiş daha da kapanmaz yarayla karşımıza dikilir. Örnek mi, Kemal Dürüs. Sonucu mu belli değil. Ama bilinenlerin şimdi soruşturma ile konuşulur hali vardır. Kimisi şaşırır gibi yapıyor. Başkaları lakırtı ve konu eksikliği nedeniyle sohbetleştiriyor, bazısı da acaba korkusuyla fazla konuşmak istemiyor.

Gelişmeleri daha önceki yazılarımda zaten yazdım. Burada dikatinize kısa bazı deyerlendirmelerinizde yardımcı olacak kuramlar yazacam.***

Hangi konu olursa olsun, yaşamda normalleştiyse, insanlar bununla yaşamayı alışıp kültürleşmeye dek taşıdıysa, bununla haşırneşir olunur. Çirkefin bataklığında debelenmenin normalleşmesi de odur. Tıpkı K. Kıbrısta sömürgeciliğin ilhaklaşma kurallarını aulenip kültürleştiğimiz gibi. Bu yaşam değişik nedenlerle gündemler yaratır. Sistemi koruma, sistemi biraz ayarlama gibi nedenlerle bazı durumlar gündemleşir. Normal akıştaki çirkefe dokunulur. Öyle ki mafyalar normal cirit atarken, yolsuzluklar, rüşvetler sürerken, ansızın birilerini bu nedenlerle suçlayıp olay gündeme taşınır.

Fazlalık olma, tasfiye etme veya başkalarına alan açma. İlk akla gelenlerdir. Başka şekliyle, sistem bu kişi veya kesimleri zamanını doldurması nedeniyle öteler. Kendi aralarındaki rekabet sonucu birbirlerini teşir etme yolunun seçilmesiyle konular gündeme konulur. Tümü, resmen sistemin devamı ama bazılarına dokunmadır. Bir bizlik durum şu: resmen yeni el değiştirme hareketi olarak da yapılır. Türkiye ekseninin K. Kıbrıslı işbirlikçileri tasfiye ederek direk yönetme veya el koyma hareketleri de bizde böylesi gündemlerle oluşturulduğu sık sık baş vurulan yöntemlerdir. Ama sisteme dokunulmadan ve sistemi ayarlama sonucu bu kural uygulanır.***

Bir de toplumsal muhalefet eksenli etkiler vardır. Toplumsal sosyal muhalefetin tepki koyması ile olgular gündemeltirir. Başka şekli ise seçenek olarak sistemi değiştirerek yeni sistem kurmak için yapıyı politik deşifreyle yıkma girişimleridir. Her ikisi de sonçta sistemi temel alır. Tek tek olgu değil veya sistemin daha iyi olması için uğraş değil, resmen yanlış sistemin değiştirilmesi veya tepkileri temel eksende düşünce olarak yer alır. Buda örgütlü olma ve kültürel olarak sistemin kültürünü ret ederek daha iyi dünya talebinin deyer olarak güçlenmesiyle olur. Buda anti sömürgeilik, anti kapitalist, anti mafyacılık gibi bazı temel siyasal kültür anlayışının da gelişmesiyle olur.

Kısaca, son olay epey derslerle doludur. Beraberinde sökülen çorap gibi başka örnekler de sıralanır. Fakat koltuklar hala rahat. Muhalefet ise banbaşka telden bahane peşinde. Muhalefet ekseni yok derecede. Sürpriz yok da korkular elbet var. Hele bu pisliklerden poltansiyel yararlananlar da varken. Bilinenler de malum. Ama sistem devam ediyor. Denetlemesi gereken makamlar ise pişkin. Zaten sözkonusu olanlar da eskiden makancı değilmiydi: ama işin devamı da var biriken gerçeklerle nice yolsuzluk ve ahlaksızlığın nasıl ya başlangıçta, yargı alanında takipsizlik ve unutturularak beyinlerden sildirtildiği örnekler bol. Sonu geleni hatırlayan da pek yok. Buda sistemin öteki yüzü.