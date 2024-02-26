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Uzun lafın kısası
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.YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu
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Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor
01:05:39
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Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor
01:02:37
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Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Merter Refikoğlu ile değerlendirmeler yapıyor
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Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Abdullah Ekinci ile gündemi konuşuyor
01:01:01

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Uzun lafın kısası

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Uzun lafın kısası