26/02/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 61 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 26/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/02/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 20/02/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et200AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Halil Paşa ve Murat Kanatlı kitaplar üstünden yakın tarihi konuşuyor01:05:39 Serhan Gazioğlu ve Murat Kanatlı karikatürlerle gündemi konuşuyor01:02:37 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı Merter Refikoğlu ile değerlendirmeler yapıyor01:02:13 Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı, Abdullah Ekinci ile gündemi konuşuyor01:01:01 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin