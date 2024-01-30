30/01/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 98 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 30/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 27/01/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et181AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Celal Devrim Önen ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor56:55 Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:08 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel'de Murat Kanatlı Prof Dr Mehmet Hasgüler ile gündemi yorumluyor01:00:20 Yeniçağ Güncel de Murat Kanatlı İzlem Nizam ile gündemi yorumluyor56:18 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin