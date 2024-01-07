07/01/2024 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 90 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 07/01/2024 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 02/01/2024 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et173AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Burak Kurtcebe, Cemre Gürdal ve Murat Kanatlı 2023’teki olayları değerlendiriyor01:10:30 Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:35 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Can Kara ile değerlendirmeler yapıyor01:12:05 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Hulusi Kilim ile değerlendirmeler yapıyor01:02:59 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin