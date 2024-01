Şerafetin Can Atalay: günümüz Türkiye siyasal tarihine seçşilşip de darbeyle seçtirilmenin ötötesine konulan kişidir. Türkiye tarihine Anayasa darbesinin Meclişs bölümünün de eklenmesinin simgesidir. Can Atalay Anayasa kararına, yurtaşın ohyuna ve YSK karrıyla adaylığı kabullenip seçilmesi de onaylanmasına karşın, yine Anayasa iki kez kararına rağmen değişik kurallarla vekiliği kaldırtılan kişidir. Türkiye siyasal tarihinde Otuz Ocak Meclisin Anayasa kararına hem de iki kez görevine verilmesi hak ihlali açıklamasına karşın, görevi yerine görevinden alınma hem de anayasaya rağmen gerçekleşti.

Sayılacak çok olgu var. Karşıt olarak da en basiti dahi olayın anlatmaya yeter. Genelde günümüzde her ülkede olduğu gibi, Türkiyede de Anayasa en üst hukuki kurumdur. Verdiği kararlar da uygulalmır. Sorgulanması veya yok sayılması mümkün değildir. Yine Türkiyede de olduğu gibi, vekiler dahi hat da Cumhurbaşkanları bile Anayasaya bağlı kalacaklarına yemin ederler. Bunları daha hukuk bilgisi alan herkes bilmesi gerekir. Anayasa yaapısı ise özellikle ikinci paylaşşım savaşaı sonrası Faşizmi engeleme, otoriter yapılara geçişi durdurma ve demokratik kuvetler ayrımında hukuk ekseni olarak düşünüldü. Böylelikle yönetimlerşin faşizme kaymasında takoz rolü alçak hukuki üst yapı oluşturuldu. Bunun en üstünde, tartışmazsız kararları ve uygulanma zorunluluğu yetkisiyle de Anayasalardır. Bir anlamda demokratik kuvetler ayrımında hukukunn denetim gücü olarak tasarlandı ve uygulandı.

Gelelim Can Atalaya: Can Atalay 14 Mayısta geçen yıl yapılan seçimlerde Hatay milet vekişli olarak seçildi. Tutuklu olmamsına karşın, vekilik için YSK müracat yaptı. Müracatı kabul edildi. TİP den aday oldu. Seçşime katıldı. 14 Mayıs 2023 yılında da vekil seçildi. YSK onayladı. Artık mecliste yemin etmesi gerekiyordu. Yemin günü tutuklu olduğu için hapisten çıkarılmadı. Oysa daha önce de örneklerle tutuklu olup seçilen vekiler serbes kalıp mecliste yemin edip görev yaptıydı. Hem de yine hükümet ve saray tarafından engelenmesine karşın Anayasa hükmüyle vekil oldu. Ama, Şerafedin Can Atalaya bu yasal koşul sağlanmadı.

Yargı sürecine gidildi. Alt mahkemeler nedense ters yönde karar aldı. Yargıtay da bunu onayladı. İş en üst Anayasa kurumuna gidildi. Anayasa hak ihlali denilerek Atalayın vekil olması lehinde kakrar verdi. Bu defa hukuk bilimine ters karar ortaya kondu. Alt Mahkeme bunu uygulama yerine kabul etmeyip daha da ileri gidip l Yargıtaya gönderdi. Yargıtay da sanki anayasa hükmü yokmuş gibi Atalayın serbes brakılıop vekilik görevine gitmesine izin vermedi. Bunun adın da resmen oymuş buymuşla örtülemeyecek derecede anayasa darbesi olarak tarihe şimdiden yazıldı.

İkinci kez anayasaya gidildi. Daha büyük çoğunlukla Atalay lehinde karar çıktı. Üstelik Anayasaya uyulması gerektiği, anaasal yetkinin belirleyici kılındığı hukuki gerçeği de ekleyerek. Ama, yine uygulaması gereken ceza dayresi veya Yargıtay tersinden karar aldı. Dünya siyasal tarihi bir anayasa darbesinin nasıl gerçekleştirildiği örneğine tanık oldu. Hukuk tüm genel basit öğretisi halşinde olan Anayasa yetkisinin uygulanması gerektiği ve tartışılmazlığı kuralının güç iktidarı tarafından nasıl uygulanmadığı sürecine şayit oluyordu. Parlementolar ise vekilerin dahi anayasaya bağlı yemin ederken, Atalay oy kaldırmakla yeminlerine dahi nasıl fermanla ters düştükleri dersini alıyordu. Ne yazık, bu sıraladığımız hep gözümüzün önünde gerçekleştirildi. Bahanelerin tutarsızlığı ve bilimsel kuramın güç karşısındaki yerlebir edilme politiğin kendisine tanık olduk.

İerafet,m Cam Ataşay: Hataydan milet vekilşi seçildi. Ama vekilik lyaptırılmadı. Anayasa kararı dahi yetmedi. Halk oyu, YSK onayı ve anayasa kararına rağmen görevini yapmasına izin vermediler. Sonrası diyecek söz de rakmadı.

Tek bir bizlik ek ekleyeceem tüm özetlediğim gelişmelere: onca Türkiyeleşmeye karşın. Hem de müdahalelerle buradaki yapı da ilhaklaşma sürecindeyken; ne yazık ki K. Kıbrıs bu gelişmeler fazla yankı bulmadı. Öteki garantörümüz İngiltere tartışmaları lderecesine yükselemedi. Buda K. Kıbrıs gerçeğinin tamamlayıcı durumudur.