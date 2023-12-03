İsrail yeniden Gazze katliyamına girişti. Benzer yorumlar, birfarkla yeniden medyalarda dolaşııma sokuldu. Fark olan eskisi gibi daha geniş ve etkili sunulmuyor. Sanki normal beklenen şeklen konnu gelmişn gibidir.Halbukin israilin yalan iki yüzlün politikası devam ediyordu. Küstah ve pişkinlik de cabasıydı. Ne diyordu uçaktan atıllan broşürler “Güney Gazzeye kaçın, orada daha güvencede olacaksınız”. Ama, görüldü ki daha havadan yere broşür iner inmez, hemen ardından Güney Gazze de bazı yerler hemen vuruluyordu. Şimdi bu sırıtan küstahça gülüş ile İsrail Güney Gazzeği bombalıyor ve Filistinlililere daha güneye diyordu. Daha Güney demek Refah kapısı ve oradan da Mısırdaki Sina çöleri hedefi vurgulanmasıydı. Ama, dedik ya şımarık ve faşist olmanın, üstüne iktidarı kaybetme korkusu da eklenince, bir başka sert ve önüne geleni yok etme saldırıları koltuğun da korunma esrumanı hatırlanmasını da dayatmaktadır.

İsrailn bu defa Güneydeki kampları ve özellikle de hastahaneleri vurmayı hızla girişti. Dünya mı: bildik çalınan nefesli borunun kendisinde. Bu defa da ölüm çığlıkları yankılanıyor. Ama, dedik ya bu devlet İsrail. Sistemin kurdurtuğu, Ortadoğunun merkezinbe konulduğu, kendi koydukları hukukun zeresinin uygulatılmadığı Filistin topraklarıdır.***

Ben hem de Pazar günü bu haberleri dinlerken, Karpaz derinliklerinden tanıdık birini gördüm. Önemli konumu şu: son dönemlrde başta AB artan kaynaklarını senesonu nedeniyle bitirme adına, bizden de epey insanı Avrupanın Brüksel veya Sdarzburka gezmeğe getiriyor. Adı temas konsa da aslında hem reklam hem de eldeki kalan ayrılan kaynağı tüketme amaçlarının olduğun kesin. Karşılaştığım efendi de böylesi fonlu seyahatleri oldukça kulanır. Bakmayın, kendine sorsan ne çözümcü nede AB düşüncesini taşır. Tanıdık birielrinin listelere konmasıyla oda sistemin bu taraftaki kaymağını kulanıyordu.

Kısa sohbet de elbet ben biraz dda isteyerek Filistine çektim. Çünkü dahan önce ilgili gezinti rantiye gezilerinbe gidip temas diyenlerin anlatılarını özellikle bazı medya gazetecilerinden dinledim. Oradakin AB binalarına asılan İsrail bayraklarını, temaslardaki verilen bilgilerdeki İsrail aşkının heycanını balandıra balandıra dinlediydim. Onun için biraz da merakla diyeceğin derecdede sordum.

Yapılan bazı temaslardaki söyleyenleri dinlemediğini çekinmeden söyleedi. Ben sorduğumda sanki önemsermiş refleksine girip “doğrudur İsrail bayrakları AB binalarında dalgalanıyordu” deyiverdi.

Biraz sıkıldığım için de fazla soru sormakn istemedim. Fakat, tanıdık pişkıinleşir, “zatgen Hamas yobaz deyilmi” diye de cümlesini tamamladı. Doğrusu ona anlatma ihdiyacı dahi duymadım. İki yüzlülük ilkesini çok iyin kulanıyoruz. Sonradan tıpkı öteki konularda olduğu gibi, sanki kendisi dememiş gibi de Filistini övüp israili yeren sözleri de söylemesi muhtemeldir. Özellikle AB seyahatnamecileri bun tür ikilemleri hep yaşatıyor. Tıpkı Kıbrıs konusunda olduğun gibi: hem AB övgüleri hem çözüm ve barış dediktan sonra, ama urumla yaşanmaz” paradokslarımız yaygındır.***

Yinen de konuya deyinmek nönemlidir. Aslında AB gezginli foncular b ile Gazze de olanlar bize genel kapitalizmin ikin yüzlülüğünün anlatmaktadır. İsan hakları, çocukları koruma siyaseti derlerken, israilin Filistin çocukları apartmanların, hastahanelerin altında katletmelerini de çekinmeden İsrail yanlısı olarak savunmalarıdır. Bu her konuda öyledir. Üstüne yine İsrail etkinliği olouşan Terör sözleriyle de haklılık kullanımına girişiyorlar. Ama, orası moderin ülkedir. Temasların ve ikramların yapıldığı bibnalar moderindir. Öylen geri kalmış yıkılan Gazze binası deyildir. Onun için İsrail haklıdır. Onlar kurdurtu ve ORTADOĞU POLİTİKASININN devletdir. Filistibn areketlerine işkaln direnişlerine ve hat da bağımsızlık isteyen sözlerine “terörist” deme olanağına getirdiler.

Oysa meraklı olsam ve karşımdakinin gerçekten düşünmesine yarayacak olduğunu dülşünsem: ona “peki sokaklardaki durum ne” diye soracaktım. Protestolar, Filistin bayraklı kitlelerden haberi olup olmadığına dayir bilgi isteyecektim. Konbuştukları ve sırf adet yerini bulsun diye kendilerine laf söyleyenlere “neden afilistinli kelimesine dahi tepki duyduklarını” anlamasını soracaktım. Ama, hepsi anlamsız. Öyle anlamsız ki kişiler çoğu ne yzık gezme ve öyle görünerek olanakları kulanma fırsatçılığını benden çok daha iyi bilirler. Buraya gelince de bazılarının da dediği gibi” ama uruma güvenilmez”sözüyle Kıbrıs sorununbdaki çözümsüzlükte durmaya devam edeceklerdir.***

İsrail saldırıyor. Takas olayında dâhin gördükn kin onca Hamasın işkence yapılan tutsakları deyil de İsrail zindanlarından gelen Filistinli kadın ve çcocuklar sert davranışa uğradılar. Ama, sistem kapitalizim. İsrail faşist devlet. Bu net pratikle anlatılan kitaplar dolu yazıyla okunmaktan çok daha kolay. Üstelik şimdi de Güney Gazze hedeflendi. Amaç,, bir taşla öçok kuş vurmak. Filistinde etnik temizlik ve Metanyahunun koltuğunu korumak. Genel eksende ise net şekilde Emperyalizim. Ha, bir de sözde Filistin desteği ile israile gönderilen gemilerle çelik ve petrol gönderme ikiliğine de deyinnmeden yazıyı itirneyelim.özkanö