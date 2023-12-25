25/12/2023 Uzun lafın kısası Paylaş FacebookTwitterWhatsAppViberYazdırEmailTelegram 67 kişi tarafından okundu .YeniçağUzun lafın kısasıUzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 25/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 25/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 25/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 25/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/12/2023 Uzun lafın kısası – Serhan Gazioğlu 23/12/2023 Devamını Göster - Advertisement - - Advertisement - 5,999BeğenenlerBeğen796TakipçilerTakip Et1,253TakipçilerTakip Et170AboneAbone Ol "Bu Memleket Bizim" yayınlarını izleyin Aykut Bektaşoğlu ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor59:35 Hüseyin Yalyalı ve Murat Kanatlı siyasal gelişmeleri konuşuyor58:56 "Yeniçağ Güncel" yayınlarını izleyin Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Hulusi Kilim ile değerlendirmeler yapıyor01:02:59 Yeniçağ Güncel’de Murat Kanatlı Ali Erel ile değerlendirmeler yapıyor01:05:19 "Bu Memleket Bizim" podcastını dinleyin